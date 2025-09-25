Zrakoplov izraelskog premijera na putu u SAD promijenio rutu: Izbjegao zračni prostor ovih država

Izraelski vladin zrakoplov "Krilo Siona", koji premijer Benjamin Netanyahu koristi za službene letove, prvi put je promijenio svoju redovnu rutu za SAD, izbjegavajući let iznad europskih zemalja.

Na svojih šest prethodnih letova za SAD, zrakoplov je letio iznad Grčke, Italije i Francuske, no ovaj je put preletio Sredozemno more, južno od Španjolske i prema Gibraltarskom tjesnacu.

Razlog za odabir rute koja je više od 600 kilometara duža od prethodne mogao bi biti pokušaj izbjegavanja problema povezanih s nalogom Međunarodnog kaznenog suda (ICC) za njegovo uhićenje zbog optužbi o izraelskim ratnim zločinima u Gazi.

Netanyahu’s plane on a highly unusual flight path to New York, avoiding countries that will enforce the international arrest warrant against him. Compare it to the flight route from July. pic.twitter.com/Kye50R8B8A — Amit Segal (@AmitSegal) September 25, 2025

Iz Francuske, koja bi se inače nalazila uz putanju leta, prošle su godine izjavili da neće uhititi premijera, iako je to izazvalo kritike Europske unije. No, Španjolska, čiji je zračni prostor također izbjegao, obvezala se pomoći u istrazi Međunarodnog kaznenog suda. Nizozemska, Norveška, Švicarska, Švedska, Finska i Latvija također su potvrdile poštivanje naloga Suda.

Navodno je Netanyahu u svibnju otkazao i putovanje u Azerbajdžan kako bi izbjegao let iznad Turske, čiji je predsjednik Recep Tayyip Erdogan, žestoki kritičar Izraela, pozdravio nalog za uhićenje, prenosi Times of Israel.

U studenom prošle godine, u Haagu je Sud izdao je naloge za uhićenje Netanyahua i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta zbog zločina protiv čovječnosti. To je bio prvi put da su izdane međunarodne tjeralice za visokim dužnosnicima u Izraelu. Nalozi znače da su 124 države članice Međunarodnog kaznenog suda obvezne uhititi i izručiti Netanyahua i Gallanta Haagu ako uđu u njihove granice.

Prije odlaska u Sjedinjene Države, Netanyahu je rekao da će se usprotiviti čelnicima zemalja koje su ovog tjedna najavile priznanje palestinske države.

"Idem sa suprugom na Opću skupštinu UN-a i u Washington. Na Općoj skupštini UN-a govorit ću našu istinu – istinu građana Izraela, istinu vojnika IDF-a, naše zemlje. Osudit ću one vođe koji, umjesto da osude ubojice, silovatelje i spaljivače djece, žele im dati državu u srcu Zemlje Izraela. To se neće dogoditi.", poručio je na X-u.