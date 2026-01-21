FOTO Playboy s polugolim ženama, torbica kao godišnja plaća: Zlatna mladež razmeće se nezamislivim luksuzom dok krv teče ulicama

U prosvjedima u Iranu ubijeno je više od 5000 ljudi, uključujući i pripadnike sigurnosti, iako neovisne skupine procjenjuju da je smrtno stradalo više od 16 tisuća ljudi. Deseci tisuća su uhićeni, a mnogi su u pritvoru mučeni, zlostavljani i ubijeni.

Za to vrijeme djeca vjerskih klerika, ministra i šefova sigurnosti uživaju u luksuzu, i kod kuće i u inozemstvu. Poziraju s dizajnerskim torbicama, ultraskupim automobilima i privatnim zrakoplovima.

Anashid Hoseini Foto: Instagram

Samo tjedan dana prije izbijanja nemira manekenka i modna dizajnerica Anashid Hoseini bezbrižno je pozirala odjevena u luksuzni krem kašmirski kaput i noseći torbicu za koju kritičari kažu da košta više nego što mnogi Iranci zarade u godini. Hoseini je udana za sina bivšeg iranskog veleposlanika u Danskoj, a postala je simbol ekscentričnosti elite izazivajući bijes javnosti.

Hoseini je dio skupine poznate u Iranu kao agazadeh - djeca visokih dužnosnika režima koji profitiraju od političke moći, korupcije i bogatstva te izbjegavaju sankcije.

Mnoga djeca iranske vladajuće elite žive u inozemstvu, imaju svoje tvrtke, a imovinu drže izvan dohvata propalog gospodarstva zemlje. Među njima su Mohammad Hossein Shamkhani i njegov brat Hassan, poznat kao Hektor, koji imaju sjedište u Dubaiju i vode veliku brodarsku kompaniju.

Njihov otac, Ali Shamkhani, bivši je šef sigurnosti Islamske Republike i viši savjetnik vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija.

"Njihov način života razbjesnio je građane Irana, posebno generaciju Z u njihovoj dobnoj skupini, uglavnom zato što vide kako ta bogata djeca žive - bez ikakve odgovornosti za bilo što što rade", rekla je Ella Rosenberg, viša istraživačica u Jeruzalemskom centru za vanjske poslove.

Primjerice, unuci vođe islamske revolucije, ajatolaha Homeinija, nastanili su se u Kanadi. Brat Alija Larijanija, tajnika Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana, predaje u Škotskoj o kibernetičkoj sigurnosti, dok djeca bivšeg predsjednika Hassana Rouhanija žive u Austriji, a studirala su na Oxfordu.

Prema riječima jednog bivšeg iranskog ministra, u Americi živi 5000 agazadeha.

Jedan od najozloglašenijih primjera agazadeh režima je Sasha Sobhani, sin bivšeg iranskog veleposlanika u Venezueli. S milijunima pratitelja na internetu Sobhani je izgradio profil razmećući se superjahtama, privatnim mlažnjacima, brzim automobilima i raskošnim zabavama s oskudno odjevenim ženama...

Sasha Sobhani Foto: Instagram

Teheran traži njegovo izručenje od Španjolske zbog optužbi koje uključuju vođenje ilegalnih web-stranica za kockanje, pranje novca i organiziranje rave zabava, što on sve poriče, piše Daily Mail.

Tijekom velikih prosvjeda koji su počeli krajem prosinca prošle godine brojni pripadnici iranske elite pobjegli su u Tursku, gdje su nastavili s lagodnim životom dok je krv tekla iranskim ulicama.

Unatoč zapadnim sankcijama, kojima je cilj bio pritisnuti režim, način života iranske elite ostaje uglavnom netaknut - ne samo u inozemstvu već i kod kuće. Sankcije su teško pogodile šire gospodarstvo, uzrokujući vrtoglavi rast cijena i pad plaća, no obitelji koje su povezane s režimom i dalje uživaju u lagodnom i raskošnom životu.