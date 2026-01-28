Plaća od 35.000 eura godišnje: Traže se radnici, ali ima jedna caka

Britanski antarktički zavod (BAS) raspisao je natječaj za zapošljavanje osoblja u svojim istraživačkim stanicama na Antarktici nudeći višemjesečni boravak na jednom od najizoliranijih mjesta na svijetu uz konkurentna primanja i potpuno pokrivene troškove života.

U trenutku kada mnogi traže promjenu nakon početka nove godine, BAS poziva kandidate različitih profila da se prijave za rad u ekstremnim uvjetima na najhladnijem kontinentu na Zemlji. Traže se stolari, kuhari, vodoinstalateri, mehaničari, brodoinstalateri, ronioci, operateri postrojenja te drugi tehnički i logistički stručnjaci.

Za odabrane kandidate Antarktika bi mogla postati privremeni dom na razdoblje od šest do 18 mjeseci. Britanski antarktički zavod jedan je od vodećih svjetskih centara za polarna istraživanja, poznat po otkriću ozonske rupe 1985. godine, a danas se bavi proučavanjem klimatskih promjena i njihova utjecaja na planet.

Istraživačke postaje BAS-a funkcioniraju kao male, samodostatne zajednice. Prema riječima Mikea Briana, koji je karijeru započeo kao polarni vodič u postaji Rothera, a danas vodi njezine operacije, za održavanje takvih zajednica potrebni su ljudi svih struka.

"Ako razmislite o tome što je potrebno da bi jedna zajednica opstala – vodoinstalateri, stolari, mehaničari, inženjeri i kuhari – za sve to postoji posao", ističe Brian i dodaje da je riječ o uobičajenim zanimanjima u neuobičajenom okruženju, piše BAS.

Rad na Antarktici često se pretvara u dugoročnu vezu s kontinentom. Phill Coolman, stolar u istraživačkoj postaji Halley VI, prvi je put ondje stigao prije šest godina i od tada se vraća svake sezone. Kaže da posao zahtijeva prilagodljivost i snažan timski duh, ali pruža iskustvo koje je teško steći drugdje.

Sličan put imao je i Dan McKenzie, sadašnji voditelj postaje Halley VI, koji je karijeru u BAS-u započeo kao vodoinstalater u Rotheri. Danas vodi jednu od najzahtjevnijih istraživačkih stanica na kontinentu.

Prva skupina slobodnih radnih mjesta, uključujući operatere postrojenja, tehničare za dizelsku energiju, časnike za plovidbu i ronjenje, meteorološke promatrače i radiooperatere, već je dostupna na službenim stranicama BAS-a. Tijekom sljedećih mjeseci bit će objavljeni i dodatni natječaji, uključujući pozicije kuhara, voditelja postaja i terenskih asistenata.

Ugovori traju od šest do 18 mjeseci, a početak rada predviđen je između svibnja i rujna. Plaće počinju od 30.244 funte godišnje (oko 35.300 eura) godišnje, uz paket pogodnosti. Troškovi života na Antarktici u potpunosti su pokriveni, uključujući smještaj, hranu, putovanje, specijaliziranu odjeću, alate i obuku.