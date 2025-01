FOTO/VIDEO Ledenjak dvostruko veći od Londona prijeti da će udariti u otok: "Može se pojaviti niotkuda"

Ledenjak nazvan A23a, koji se trenutno kreće u južnom Atlantiku, prethodno je bio zarobljen vrteći se oko podmorske planine nekoliko mjeseci, prema Andrewu Meijersu, fizičkom oceanografu Britanskog antarktičkog istraživačkog zavoda.

Sada se čini da se ledenjak kreće s prevladavajućom strujom prema Južnoj Georgiji, britanskom prekomorskom teritoriju u južnom Atlantskom oceanu.

"Trenutno je u zavoju struje i ne kreće se izravno prema otoku", rekao je Meijers u izjavi za CNN u četvrtak. "No, naše razumijevanje struja sugerira da će se vjerojatno ponovno kretati prema otoku uskoro".

"Ledenjaci su inherentno opasni. Bio bih izuzetno sretan da nas potpuno zaobiđe," rekao je kapetan broda Simon Wallace.

"Svjetla za pretragu su uključena cijelu noć kako bismo pokušali vidjeti led – može se pojaviti niotkuda," dodao je Wallace.

Ledenjak je i dalje najveći na svijetu, prema mjerenjima koje je ranije ovog mjeseca ažurirao Nacionalni centar za led SAD-a.

S površinom od 3.672 četvorna kilometra prema mjerenjima iz kolovoza – nešto manji od Rhode Islanda i više nego dvostruko veći od Londona – ledenjak A23a pažljivo prate znanstvenici otkako se odvojio od ledene ploče Filchner-Ronne 1986. godine.

