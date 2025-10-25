Uhićen jedan od najtraženijih ljudi na svijetu! Način na koji je pokušao pobjeći šokirao je svijet

U kasnom noćnom priopćenju u četvrtak kubanska vlada priopćila je da je izručila kineskog državljanina Zhi Donga Zhanga meksičkim vlastima.

Samo nekoliko sati kasnije, meksički šef za sigurnost potvrdio je njegovo daljnje izručenje SAD-u zbog optužbi za trgovinu drogama i pranje novca.

Poznat pod raznim pseudonimima, uključujući Brother Wang, Pancho i HeHe, Zhi Dong Zhang optužen je od strane Ministarstva pravosuđa SAD-a da je orkestrirao golemu međunarodnu mrežu za krijumčarenje fentanila i pranje novca koja je zahvaćala brojne zemlje, a posebno Kinu, Meksiko i SAD.

Popis optužbi protiv Zhanga je dugačak, no u biti američki tužitelji i meksičko državno odvjetništvo tvrde da je riječ o važnom akteru u globalnoj trgovini drogama. Navode da je oprao milijune dolara prljavog novca za Sinaloa kartel i Kartel Nove generacije Jalisco (CJNG) kao dio svjetske mreže distribucije.

"Brother Wanga možemo smatrati ključnom karikom između meksičkih kartela i kineskih kemijskih tvrtki u nabavi prekursora za fentanil", rekao je bivši agent DEA-e Mike Vigil, dodajući da je Zhang bio važan i u pretvaranju novca od droge u kriptovalute.

Ako bude osuđen, Zhang može očekivati sličnu sudbinu kao i drugi narko-bosovi poput Joaquina "El Chapa" Guzmàna i Ismaela "El Maya" Zambade — boravak u visoko-zaštićenoj zatvorskoj ustanovi u SAD-u.

Veliki bijeg

No kako je "Brother Wang" završio u pritvoru u Havani - to je izvanredna priča koja uključuje bijeg iz kućnog pritvora u Mexico Cityju, navodno kroz rupu u zidu, let privatnim avionom do Kube i na kraju neuspjeli pokušaj ulaska u Rusiju.

Zhanga su u Meksiku uhitili u zajedničkoj sigurnosnoj akciji u listopadu 2024. Najprije je bio u pritvoru maksimalne sigurnosti, ali mu je sudac kasnije odobrio kućni pritvor - odluku koju je meksička predsjednica Claudia Sheinbaum nazvala "šokantnom".

Njegov bijeg imao je sve elemente još jednog sramotnog incidenta za Meksiko: čovjek koji se smatra vitalnim kotačićem u lancu krijumčarenja droge uspio je nestati iz nadzora meksičkih vlasti koje su ga trebale čuvati. "El Chapo" Guzmán to je uspijevao dvaput, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo Washingtona, prije nego što je konačno poslan u SAD na suđenje.

Meksičke vlasti su ipak uspjеlе povratiti Zhanga i poslati ga sjevernom susjedu, prije svega zbog dvije stvari: pukoj sreći u Rusiji i snažnim sigurnosnim vezama Meksika s Havannom.

Kada je Zhang stigao na Kubu u srpnju 2025., navodno je počeo organizirati daljnji bijeg prema zemlji koja nema ugovor o izručenju sa SAD-om, piše BBC.

Postoji izravan komercijalni let iz Havane za Moskvu i, prema optužbama, Zhang je uspio dobiti kartu koristeći lažne dokumente.

Međutim, ti dokumenti ga nisu prošvercali kroz rusku imigraciju. Kasnije se doznalo da Rusi nisu odmah shvatili kakva faca im je u pritvoru i, nakon kratkog zadržavanja, vratili su Zhanga nazad na Kubu.

Po drugom dolasku u Havanu, kubanske sigurnosne službe bile su svjesne njegovog stvarnog identiteta.

Sigurnosni analitičari vjeruju da su ga kubanske vlasti zadržale nekoliko mjeseci kako bi ga ispitale, prije nego što su ga vratile Meksiku, a potom i dalje u SAD. Meksički državni tajnik za javnu sigurnost Omar Harfuch brzo je zahvalio Kubi na suradnji - što je Meksiku uštedjelo još jednu sramotu zbog bijega visokoprofiliranog pritvorenika.

Stvarni utjecaj uhićenja na trgovinu drogom

Kao i uvijek nakon uhićenja kriminalnog šefa, postavlja se pitanje koliko će njegovo uklanjanje utjecati na globalnu trgovinu drogama.

S obzirom na to da je Zhang posljednjih godinu dana proveo ili u zatvoru, ili pod kućnim pritvorom, ili u bijegu, pitanje može biti neodređeno - njegovu odsutnost već se osjetilo u podzemlju Meksika, rekao je Vigil.

"To zapravo neće imati veliki utjecaj jer karteli već imaju ljude koji mogu zamijeniti Brother Wanga", rekao je Vigil.

"Čak i u slučaju El Chapa, koji je bio puno veći igrač, to nije utjecalo na globalnu trgovinu drogama", dodao je.

U prvih godinu dana svog mandata američki predsjednik Donald Trump vršio je pritisak na meksičku predsjednicu da više učini protiv krijumčarenja fentanila i administracija Sheinbaum je odgovorila.

Povećali su zapljene droge u odnosu na prethodnika i poslali desetke osuđenih članova kartela u SAD da ondje izdržavaju kazne. Među njima su bila i neka visokorangirana imena poput Rafaela Caro Quintera, za kojeg je vezano ubojstvo DEA-inog agenta 1985.

Njihova suradnja u pitanju fentanila, kao i u pitanju nedokumentirane migracije, smatra se razlogom zašto se Trump suzdržao od uvođenja istih trgovinskih carina na Meksiko kao na druge zemlje.

Zhangovo izručenje donijet će stvarno zadovoljstvo u Washingtonu jer je ključna figura u financijskim operacijama meksičkih kartela izvan sustava. To će pak dovro doći i Sheinbauminoj administraciji u Meksiku i ojačati njihovu tvrdnju da su u tijesnoj suradnji sa svojim američkim kolegama u pogledu sigurnosti.

Ipak, usporavanje ili smanjenje protoka prethodnih kemikalija za proizvodnju fentanila iz Kine u Amerike na trajan način zahtijevat će više od izručenja jednoga čovjeka.