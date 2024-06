Uvjerljiva pobjeda: Meksiko prvi put dobio predsjednicu, tijekom kampanje ubijeno 38 kandidata

Znanstvenica i bivša gradonačelnica Mexico Cityja Claudia Sheinbaum pobjednica je predsjedničkih izbora u Meksiku, nastavljajući time projekt svog prethodnika, predsjednika Andresa Manuela Lopeza Obradora čija je popularnost među siromašnima pomogla i njezinoj pobjedi.

Sheinbaum, klimatska znanstvenica židovskog podrijetla, dobila je između 58,3 i 60,7 posto glasova, pokazuju podaci izbornog povjerenstva temeljeni na uzorku. Riječ je o jednom od najvećih postotaka u povijesti demokratskog Meksika.

Vladajuća koalicija na putu je i da potencijalno osvoji dvije trećine zastupnika u oba doma kongresa, što znači da će moći donositi ustavne reforme bez oporbe.

Protivnica Sheinbaum Xochitl Galvez osvojila je između 26,6 i 28,6 posto glasova.

"Prvi put u 200 godina republike postat ću prva predsjednica Meksika”, objavila je Sheinbaum pred pristašama.

Njezina pobjeda velik je korak za Meksiko, zemlju poznatu po svojoj 'mačo' kulturi, dom druge najveće katoličke populacije na svijetu koji je godinama pozivao na tradicionalne vrijednosti i rodne uloge.

Sheinbaum je i prva žena koja je pobijedila na izborima na cijelom kontinentu – Kanada i Sjedinjene Države to tek trebaju postići.

Novu predsjednicu čeka težak zadatak. Morat će naći ravnotežu između jačanja socijalnih politika te proračunskog deficita i slabog gospodarskog rasta.

Nakon objave prvih rezultata najavila je da će vlada biti fiskalno odgovorna te će poštivati autonomiju središnje banke.

Najavila je da će jačati sigurnost zemlje, no nije rekla kako će to učiniti nakon najnasilnijih izbora u modernoj meksičkoj povijesti uoči kojih je ubijeno 38 kandidata. Analitičari tvrde da su skupine organiziranog kriminala ojačale i proširile svoj utjecaj tijekom mandata Lopeza Obradora, poznatog i pod skraćenicom AMLO.

On je udvostručio minimalnu plaću, smanjio je siromaštvo, a tijekom njegovog mandata peso je ojačao, a nezaposlenost se smanjila, zbog čega je postao iznimno popularan, piše Reuters.

AMLO je bio veoma prisutan u kampanji za ove izbore, pokušavajući ih prikazati referendumom o njegovoj političkoj ostavštini. Sheinbaum je odbacila tvrdnje kritike da će biti njegova marioneta, iako je najavila da će nastaviti mnoge njegove politike.

U pobjedničkom govoru zahvalila je svom prethodniku, prozvavši ga "jedinstvenom osobom koji je promijenio njihovu državu nabolje”.

Politička analitičarka Viri Rios smatra kako je iza tvrdnji da će Sheinbaum biti produžena ruka AMLO-a seksizam.



"Nevjerojatno je da ljudi ne vjeruju da će ona donositi svoje odluke i mislim da to ima puno veze s tim što je žena”, kazala je.

