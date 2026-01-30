Zelenski odbacio Putinov poziv u Moskvu: "Nek dođe on u Kijev ako se usudi"

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski odbacio je prijedlog Kremlja da se razgovori s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom održe u Moskvi, ali je poručio da je spreman za sastanak u "primjerenijem formatu".

"Mogu isto tako ja njega pozvati u Kijev, neka dođe. Otvoreno ga pozivam, ako se usudi", rekao je Zelenski tijekom brifinga s novinarima, aludirajući na to da Putin pokušava izbjeći razgovore licem u lice, piše Kyiv Independent.

Njegovi komentari uslijedili su nakon izjave pomoćnika u Kremlju Jurija Ušakova, koji je rekao da je Moskva spremna osigurati Zelenskom sigurnost i radne uvjete ako dođe u Rusiju radi nastavka razgovora o okončanju rata.

Vladimir Putin i Jurij Ušakov Foto: Afp

Ukrajina je ranije objavila da je otvorena za sastanak Putina i Zelenskog kako bi se razgovaralo o dva ključna pitanja u tekućem mirovnom procesu pod vodstvom SAD-a: teritorijalnim pitanjima i budućnosti nuklearne elektrane Zaporižje, koja je pod ruskom okupacijom.

Međutim, ukrajinski predsjednik je odbacio mogućnost održavanja razgovora u Rusiji ili Bjelorusiji podsjetivši da je Moskva agresor u ratu, a Minsk njezin saveznik.

Vladimir Putin Foto: AP Photo/Pavel Bednyakov

"Ozbiljni smo kada je riječ o potrebi da se rat okonča"

Dvojica lidera nisu se sastala licem u lice od početka rata punih razmjera, a posljednji su se put susreli tijekom pregovora u Normandijskom formatu 2019. godine. Prošle je godine Putin odbio prijedlog Zelenskog za razgovore u Turskoj i umjesto toga pozvao ukrajinskog predsjednika u Moskvu - ponudu koju je Zelenski odmah odbio.

"Ozbiljni smo kada je riječ o potrebi da se rat okonča. Svaki stvarni format sastanka lidera je prihvatljiv“, rekao je Zelenski.

Posljednja runda mirovnih pregovora ukrajinskih, ruskih i američkih dužnosnika održana je u Abu Dhabiju 23. i 24. siječnja, a specijalni izaslanik SAD-a Steve Witkoff opisao je razgovore kao "vrlo konstruktivne".

Pregovori su trebali biti nastavljeni na istom mjestu 1. veljače, ali Zelenski nije isključio mogućnost da iduća runda bude odgođena. "Ne znam kada će biti sljedeći sastanak", rekao je predsjednik, dodajući da bi datum i lokacija mogli biti promijenjeni zbog "situacije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Iranom".

Posljednjih dana došlo je do obnove tenzija na Bliskom istoku, nakon što američki predsjednik Donald Trump, prema navodima medija, ponovo razmatra udare na Iran nakon višetjednog nasilnog gušenja antivladinih prosvjeda.

Vladimir Putin na sastanku sa Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom Foto: Afp

"Ako Rusija to učini, i mi smo spremni..."

Zelenski je komentirao i navodnu sedmodnevnu pauzu u zračnim napadima koju je Trump najavio 29. siječnja.

Prema riječima ukrajinskog lidera, nije bilo direktnog dogovora između Kijeva i Moskve o obustavi napada na energetske objekte, ali je poručio da je Ukrajina spremna suzdržati se od napada ako Rusija učini isto. "Mislim da je to odgovor koji je posrednik u ovim pregovorima, a to su Sjedinjene Američke Države, i očekivao", dodao je Zelenski.

Vladimir Putin i Donald Trump Foto: Afp

Tijekom ove zime Rusija je pojačala napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, izazvavši jednu od najozbiljnijih energetskih kriza tijkom rata i dovodeći do proglašenja izvanrednog stanja.

Pauza u ruskim napadima- pod uvjetom da se Ukrajina također suzdrži od napada na ruske rafinerije nafte i tankere - navodno je bila tema razgovora tijekom trilateralnog sastanka u Abu Dhabiju.