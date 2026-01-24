Obavijesti Foto Video Pretražite
Prvo žestoko bombardiranje pa mirovni pregovori: Počeo novi krug razgovora Ukrajine i Rusije

Piše Hina, 24. siječnja 2026. @ 14:53 komentari
Pregovori Abu Dhabi
Pregovori Abu Dhabi Foto: Screenshot/X
Putinov zahtjev da Ukrajina preda 20 posto Donjecka koje još uvijek drži pod kontrolom, a to područje čini oko 5000 četvornih kilometara, pokazao se glavnom preprekom za bilo kakav daljnji dogovor.
  1. Snježna oluja, ilustracija
    Oglasio se i PREDSJEDNIK

    Stiže jedna od najžešćih oluja, ugroženi milijuni ljudi: U desecima država najavljeno izvanredno stanje, očekuju se temperature do čak -45
  2. Nico Antic
    Obitelj poslala poruku

    Nico Antic (12) preminuo nakon napada morskog psa: "Ovo javljamo slomljenog srca, bio je pun života"
  3. Denis Špoljarić, Dagur Sigurdsson i Luka Cindrić
    nije jasna odluka

    Hrvatski stožer na Euru pobjesnio nakon odluke EHF-a: "To nije normalno, to je bolesno!"
Počeo drugi krug pregovora Ukrajine i Rusije u Abu Dhabiju
Domovinski pokret prozvao Pavličeka: "Nema projekata, a krivi druge"
Europa zabrinuta zbog Trumpova Odbora za mir: "To izaziva zabrinutost"
Talijanka koja je preživjela požar u švicarskom skijalištu: "Ne znam kako sam se spasila"
Detalji tragične nesreće nedaleko Zagreba: Dva Uzbekistanca sletjela s ceste, jedan poginuo
Plenković u intervjuu za francusku televiziju: "Trump je u Davosu napravio dva koraka unatrag"
U SAD stiže smrtonosna oluja
Dvanestogodišnjak podlegao ozljedama nakon napada morskog psa
Izvučen Eurojackpot! U Njemačku odlazi 53.723.456,70 eura
PROVJERENO Izgubila kćer, a ostala bez grijanja i tople vode: Majka se više od godinu dana bori s institucijama
Velika zimska oluja i ledene temperature stižu u SAD
Iran najavio odgovor u slučaju američkog napada: "To će biti sveopći rat"
U SAD stiže smrtonosna oluja
Dvanestogodišnjak podlegao ozljedama nakon napada morskog psa
PROVJERENO Izgubila kćer, a ostala bez grijanja i tople vode: Majka se više od godinu dana bori s institucijama
Marko Braić otkrio da u Barceloni živi s djevojkom
Tko je libanonska pjevačica kojoj su u pola godine preminula dva sina?
Nina Badrić zapjevala u restoranu na Karibima
Simptomi depresije: 8 znakova koje mnogi ignoriraju, a mogu biti ozbiljno upozorenje
10 loših kuharskih navika kojih biste se trebali riješiti
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Začuli buku s plafona, a onda doživjeli šok kad su otkrili uzrok
Provjerite imate li oko sokolovo i pokušajte uočiti zmiju
Njegov ulov rijetko se viđa, pogledajte što je uspio upecati
Koliko će dugo roditelji živjeti? Odgovor se skriva u broju djece koju imaju
Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti
Izbacivanje glutena iz prehrane može dovesti do gubitka kilograma, ali ne zbog razloga na koji bi ste prvi pomislili
VIDEO Stravična scena na vaganju UFC-a: Kolaps Camerona Smothermana, borba otkazana
Hrvatski stožer na Euru pobjesnio nakon odluke EHF-a: "To nije normalno, to je bolesno!"
Stigle vijesti o Martinoviću i Slaviću: Poznato je hoće li nastaviti igrati
Na Novu TV uskoro stiže nova turska serija "Crno more"
Daleki grad: Jedan metak ih dijeli od slobode - hoće li povući okidač?
Daleki grad: ANKETA: Koga bi Kaja trebao odabrati?
Na sat vremena od Zagreba: Topli izvor usred prirode u kojem se najljepše kupati zimi
Nisu uvijek bile ovakve: Pogledajte kako su egipatske piramide izgledale prije 4500 godina
Tjedni jelovnik jela od 30 minuta od 19.1. do 25.1. 2026.
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Je li Zagreb postao novo središte upravljanja Perutninom Ptuj?
Open space je out: Zašto je vraća koncept kuhinje iz 80-ih?
Udobne cipele s potpeticom iz devedesetih koje ćemo nositi ove godine
Ljubavna poruka na tramvajskoj stanici u Zagrebu
VIDEO Stravična scena na vaganju UFC-a: Kolaps Camerona Smothermana, borba otkazana
Hrvatski stožer na Euru pobjesnio nakon odluke EHF-a: "To nije normalno, to je bolesno!"
Stigle vijesti o Martinoviću i Slaviću: Poznato je hoće li nastaviti igrati
