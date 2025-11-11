VIDEO Putinovo rukovanje potaknulo lavinu komentara: "Pogledajte mu ruku, nešto nije u redu"

Rukovanje ruskog predsjednika Vladimira Putina (73) i predsjednice pokreta Zdrava domovina Jekaterine Leščinske (22) izazvalo je raspravu o njegovu zdravlju, a mnogi su uočili ispupčene vene na njegovim rukama i neobično stiskanje šaka.

Predsjednik se sa zdravstvenom stručnjakinjom sastao kako bi razgovarali o mogućnosti zabrane prodaje elektroničkih cigareta u zemlji.

Kad je Putin ispružio desnu ruku, na njoj su gledatelji uočili ispupčene vene, istaknute tetive i tanku, naboranu kožu. Na snimci se vidi kako ruski vođa nervozno miče prstima i stišće ih u šaku ispod rukava sakoa.

A new video surfaced of putin and there’s something really wrong with his hands. Russians online are starting to worry their ruler isn’t okay.



Nevertheless, we hope he never gets well. pic.twitter.com/NUmqwFMBnW — Saint Javelin (@saintjavelin) November 10, 2025

Nakon što se isječak pojavio na X-u, a kasnije i u poljskim medijima, ukrajinski izvori sugerirali su da Putina boli. Poznati ukrajinski novinar, TV voditelj i bloger Dmytro Gordon rekao je: "Putin stišće ruke u nešto što nalikuje šakama. Izgledaju natečeno i bolno, s istaknutim venama na jednoj ruci."

Drugi izvori kažu da Putin samo pokazuje normalne znakove starenja koje pokušava, navodno kozmetičkom kirurgijom, skriti od Rusa nakon više od četvrt stoljeća na vlasti.

Snimka je ponovno potaknula glasine o zdravlju ruskog predsjednika, ali Kremlj je sve sugestije da je ruski čelnik bolestan odbacio kao "prijevare".

#putin #meeting #health #news ♬ original sound - Daily Mail @dailymail A handshake between Vladimir Putin and a health expert has sparked debate over his health as eagle-eyed viewers spotted bulging veins in his hands and unusual fist-clenching. Putin, 73, met with Yekaterina Leshchinskaya, 22, the chair of the Russian Healthy Fatherland movement, to discuss the possibility of banning the sale of e-cigarettes in the country when the marks on his hands were noticed. As he reached to shake the woman's hand, the Russian leader's right hand was seen with visible bulging veins, prominent tendons, and thin, wrinkled skin. Read more on DailyMail.com 📷 X/@jurgen_nauditt #russia

To nije prvi put da se propitkuje Putinovo zdravlje. Isto se dogodilo nakon što su u studenom prošle godine, tijekom njegova boravka u Astanu u Kazahstanu, primijećeni neki bizarni trzavi pokreti njegovih nogu. Dok je govorio na konferenciji za novinare, čvrsto je držao govornicu ispred sebe dok su mu se noge trzale, naizgled nekontrolirano.

Kada mu je prikazan video, dr. Bob Berookhim, urolog iz New Yorka, rekao je za Daily Mail da postoji nekoliko stvari koje bi mogle dovesti do takvih pokreta. Među njima i Parkinsonova bolest, ali i druga neurološka stanja.

Prije incidenta s nogama Putin je viđen kako si više puta trlja i grebe lice i vrat tijekom nastupa u mačevalačkom centru u gradu Ufi. Sličan svrbež i grebanje viđeno je i prethodnog dana u Moskvi. Putin je također, u nekoliko navrata posljednjih godina, pokazao izrazito natečene crte lica, piše Daily Mail.

"Ovo natečeno lice moglo bi biti izgled nekoga tko prima steroidne tretmane, što može biti iz različitih razloga, bilo da se radi o upalnim stanjima, boli ili dijelu liječenja nečeg značajnijeg što bi moglo uzrokovati ovaj izgled. Moglo bi se raditi i o debljanju", rekao je dr. Berookhim.

Neki liječnici rekli su da bi to mogla biti alergija ili infekcija sinusa ili zuba. Drugi su sugerirali da Putin prima injekcije botoksa.

Teorija da su Putina liječili specijalisti za rak proizlazi uglavnom iz izvješća ruske istraživačke agencije Proekt iz 2022. godine, koje je proučavalo putovanja ruskog predsjednika u njegovu rezidenciju u crnomorskom ljetovalištu Soči.

Uspoređujući datume s rezervacijama u obližnjim hotelima, izvijestili su da je onkološki kirurg specijaliziran za rak štitnjače posjetio bolnicu 35 puta i proveo tamo 166 dana. Dva specijalista za uho, nos i grlo bila su tamo još češće, prema izvješću. Kremlj je odbacio izvješće kao fikciju i neistinu.

Zatim se 2022. godine pojavila neprovjerena snimka navodno ruskog oligarha, koji je tajno snimljen kako govori da je Putin "vrlo bolestan od raka krvi".

U veljači iste godine Marco Rubio, tadašnji senator, dao je snažan nagovještaj da s Putinom možda nešto nije u redu. U to vrijeme Rubio je bio jedan od osmorice članova Kongresa s pristupom iznimno osjetljivim tajnim obavještajnim podacima.

Nedavno, 2025. godine, proširile su se tvrdnje da je Putin poslao dvojnika u posjet bojišnici u Kurskoj regiji. Fotografije s događaja pokazale su da je znatno mršaviji u tijelu i licu. Osim toga, koristio je rukom pisane bilješke, umjesto Putinovih uobičajenih tiskanih, te su bile manje od predsjednikova uobičajenog velikog fonta.

Japanski istraživači umjetne inteligencije tvrde da postoje dva redovita dvojnika koje Putin koristi.