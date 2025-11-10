Zabrinjavajući podaci: Više od 80 % djece izloženo vršnjačkom nasilju, četvrtina 'online zlostavljači'

Više od 80 posto djece bilo je izloženo vršnjačkom nasilju na jedan ili više načina, alarmantni su podaci istraživanja Centra za sigurniji internet i Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Odgovori više od 1700 učenika od petog do osmog razreda diljem Hrvatske pokazali su da zabrinjavajuće velik broj djece trpi online nasilje, a roditelji imaju slab nadzor. Svaki treći učenik je žrtva, a svaki četvrti počinitelj cyberbullinga.

Djeca sve ranije otvaraju profile na društvenim mrežama, a s tim se otvaraju i rizici, kojih nisu svjesni.

"Svako sedmo dijete dogovaralo je putem interneta susret uživo sa osobom koju ne zna u pravom životu... 19 posto djece izjavilo da je u nekom trenutku bilo izloženo neprimjerenim dodirima na sekularizirani način od osobe od koje nije htjelo", rekao je Ivan Ćaleta, voditelj ureda Centra za sigurniji internet.

Udio neprimjerenog sadržaja i ponašanja raste s višim razredima.

"U osmom razredu imamo trećinu počinitelja nasilja, trećina svakodnevno prima sekularizirane sadržaje i trećina šalje takve sadržaje poznatima i nepoznatima", rekla je izv. prof. Lucija Vejmelka.

Više od polovice djece nasilje ne bi prijavilo, iako imaju povjerenja u odrasle. Podrška i uključenost roditelja su ključni.

