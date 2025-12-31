Obitelji zarobljene u Eurotunelu: "Ovo je kao američki film, propada nam putovanje života"

Putnici Eurostara, međunarodnog operatera brzih vlakova koji povezuju London i Pariz, pripremaju se još problema u prometu nakon što je nestanak struje u tunelu između Francuske i Engleske izazvao kaos.

Neki su putnici rekli da su zbog kašnjenja proveli sate zaglavljeni u vlakovima. Jedan muškarac rekao je za BBC da se u 19:01 ukrcao na vlak za Pariz, ali je u tri ujutro bio zaglavljen u vlaku na ulazu u tunel. Rečeno mu je da je šansa da krenu 50 posto.

"Pretpostavljam da su moji novogodišnji planovi sada u rukama operatera tunela", rekao je 27-godišnjak iz Pariza.

Eurostar je objavio da će u srijedu sve linije voziti, ali je upozorio da su moguća kašnjenja i otkazivanja. Linija iz Londona za Pariz planirana za šest ujutro po lokalnom vremenu.

Problem s nadzemnim napajanjem električnom energijom i kvar vlaka LeShuttle u utorak su blokirali sve rute, što je stvorilo probleme za tisuće ljudi koji su pokušavali otputovati za Novu godinu.

Neke Eurostarove i LeShuttleove usluge nastavile su prometovati u utorak navečer, no kašnjenja su se nastavila, jer je bila otvorena samo jedna od dvije željezničke pruge u tunelu.

Dennis van der Steen iz Nizozemske putovao je kući u Amsterdam da bi Novu godinu dočekao s obitelji i prijateljima. Umjesto toga, proveo je šest sati zaglavljen u vlaku Eurostara.

Rekao je da u trenutku zaustavljanja nije bilo struje u vlaku te da su neki putnici spavali, dok su drugi bili jako zabrinuti. Kasnije mu je rečeno da će vlak nastaviti putovanje.

Drugi putnik opisao je da je satima prolazio kroz "emocionalni vrtuljak", ne znajući hoće li vlak u kojem se nalazio uspjeti nastaviti preko Kanala ili će se vratiti u London.

Njegov je vlak na kraju stigao u Bruxelles: "Drago mi je da sam stigao kući, vidio sam mnogo obitelji koje su ostale zaglavljenje."

Obitelji iz Meksika otkazivanje vlaka ugrozilo je "putovanje života". Monserrat Hernandes, njezin brat John Paul i majka Olga bili su među desecima ljudi koji su u panici pretraživali mobitele na kolodvoru St Pancras. Njihov vlak za Pariz krenuo je nešto iza osam sati, no ubrzo se morao vratiti.

"Kažu da danas ništa ne vozi, nema nade da ćemo otići sutra", rekla je Hernandes.

"Ovo je kao u američkom filmu. Nadam se da ću pronaći ljubav svog života", dodala je dok su tražili let ili trajekt za Pariz.