PROBLEMI SA STRUJOM
Zatvoren ključni europski tunel! "Odgodite putovanje za drugi datum"
Piše Hina,
30. prosinca 2025. @ 15:10
Obustava prometa pogađa jedan od najprometnijih europskih međunarodnih željezničkih koridora na vrhuncu novogodišnjih putovanja.
Eurostar je u utorak obustavio prijevoz vlakovima kroz tunel ispod kanala La Manchea, koji povezuje Veliku Britaniju i Francusku, zbog problema s napajanjem strujom, rekao je glasnogovornik kompanije.
Stigle hitne službe
FOTO Zločin kod Zadra: U kući pronađena tijela oca i sina
Detonirana naprava
VIDEO Snažna eksplozija ispred zagrebačke škole: "Digla se vatrena gljiva, pomislila sam da se urušio Vjesnik"
ogromna gužva
FOTO Građani satima čekaju na red, HNB demantirao glasine. Sutra rade još kraće!
Glasnogovornik nije mogao reći kada će se promet nastaviti niti koliko je putnika pogođeno.
Operator brzih vlakova upozorio je na svojoj internetskoj stranici putnike da očekuju velika kašnjenja.
"Zbog problema s nadzemnim napajanjem strujom u Eurotunelu i kvara vlaka Le Shuttle, savjetujemo svim putnicima da odgode putovanje za neki drugi datum", objavio je Eurostar.
Obustava prometa pogađa jedan od najprometnijih europskih međunarodnih željezničkih koridora na vrhuncu novogodišnjih putovanja.
Eurostarovi vlakovi povezuju Pariz, Bruxelles, Amsterdam i pariški Disneyland, među ostalim odredištima, uključujući Alpe tijekom sezone skijanja.
Getlink koji upravlja infrastrukturom tunela nije imao komentara, kao ni Le Shuttle, koji kroz tunel prevozi automobile i kamione.
Eurostar je 2024. prevezao 19,5 milijuna putnika. To mu je bila najuspješnija godina do tada.