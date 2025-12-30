Zatvoren ključni europski tunel! "Odgodite putovanje za drugi datum"

Eurostar je u utorak obustavio prijevoz vlakovima kroz tunel ispod kanala La Manchea, koji povezuje Veliku Britaniju i Francusku, zbog problema s napajanjem strujom, rekao je glasnogovornik kompanije.

Glasnogovornik nije mogao reći kada će se promet nastaviti niti koliko je putnika pogođeno.

Operator brzih vlakova upozorio je na svojoj internetskoj stranici putnike da očekuju velika kašnjenja.

"Zbog problema s nadzemnim napajanjem strujom u Eurotunelu i kvara vlaka Le Shuttle, savjetujemo svim putnicima da odgode putovanje za neki drugi datum", objavio je Eurostar.

Obustava prometa pogađa jedan od najprometnijih europskih međunarodnih željezničkih koridora na vrhuncu novogodišnjih putovanja.

Eurostarovi vlakovi povezuju Pariz, Bruxelles, Amsterdam i pariški Disneyland, među ostalim odredištima, uključujući Alpe tijekom sezone skijanja.

Getlink koji upravlja infrastrukturom tunela nije imao komentara, kao ni Le Shuttle, koji kroz tunel prevozi automobile i kamione.

Eurostar je 2024. prevezao 19,5 milijuna putnika. To mu je bila najuspješnija godina do tada.