Fuchs i Ružić o prosvjedu i zahtjevima sindikata: "Nadam se da radnička prava neće biti paravan za politikanstvo"

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs poručio je kako ne vidi opravdanje za najavljeni prosvjed, a ni za štrajk, istaknuvši da su plaće u obrazovnom sektoru rasle više nego ikada tijekom mandata premijera Andreja Plenkovića.

Podsjetimo, za subotu je najavljen prosvjed u Zagrebu šest sindikata javnih službi zbog, kako tvrde, izostanka socijalnog dijaloga s Vladom te traže njegovu obnovu i započinjanje pregovora o granskim kolektivnim ugovorima.

Iza akcije stoji šest sindikata javnih službi koji zajedno pokrivaju pet ključnih područja: znanost, obrazovanje, zdravstvo, kulturu te javne zavode, konkretno sustav mirovinskog osiguranja. Među njima je pet reprezentativnih sindikata i jedan nereprezentativan, a tri od šest sindikata su članovi sindikalnih središnjica.

Sindikati su Vladi poslali tri jasna zahtjeva. Prvi je zahtjev za stvarnim dijalogom i ozbiljnim odnosom Vlade prema sindikatima javnih službi, drugi je hitno pokretanje pregovora za granske kolektivne ugovore, jer su pojedini sustavi već tri godine bez novih granskih ugovora i treći je provedba već potpisanih obveza iz sporazuma s obrazovnim sindikatima, uključujući sazivanje povjerenstava koja mjesecima ne rade iako su jasno predviđena dogovorom

"Plaće nikada nisu rasle kao u ovom mandatu i ne vidim razlog za štrajk. Povoda za takav potez nema", rekao je Fuchs, dodajući kako nije bilo značajnijih razloga koji bi opravdali nezadovoljstvo.

Osvrnuo se i na kritike sindikata vezane uz komunikaciju, priznavši da je došlo do zastoja. "Sindikati ističu nezadovoljstvo komunikacijom, i priznajem da je ona dijelom zastala, ali nisam siguran da je to razlog za organiziranje prosvjeda", rekao je.

Naglasio je da će se razgovori sa sindikatima nastaviti, osobito oko granskih kolektivnih ugovora. Istaknuo je kako se postojeće odredbe kolektivnih ugovora primjenjuju do sklapanja novih, te da zaposlenici zbog toga ne trpe nikakvu štetu.

"Ne vidim štrajk na vidiku, pogotovo u kontekstu aktualnih globalnih političkih okolnosti. Smatram da nije primjereno u ovom trenutku tražiti dodatne korekcije dok Vlada provodi mjere", poručio je Fuchs.

Slično je poručio i ministar rada Alen Ružić, koji je naglasio da je komunikacija sa sindikatima do sada, koliko je ministar, dobra i intenzivna. Izrazio je nadu da će se rješenje pronaći kroz dijalog, a ne kroz štrajk.

"Apeliram na razum i dijalog. Neke struke moraju imati razumijevanja za druge, jer postoje sektori koji nemaju određene benefite koje prosvjetni radnici ipak imaju", rekao je.

Upozorio je i na opasnost politizacije radničkih prava. "Nadam se da radna prava neće biti paravan za politikanstvo. Potreban je smiren i konstruktivan dijalog, bez politizacije pod krinkom zaštite radnika", dodao je.

Ministar se osvrnuo i na situaciju u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava. Podsjetimo djelatnici su se putem anonimnog pisma žalili na uvjete u Centru, od nedostatka kadra, do neadekvatnih prostorija.

U Centru je proveden inspekcijski nadzor.

Iako nalaz nije dostavljen u papirnatom obliku, utvrđeno je da se usluge pružaju u skladu s propisima te da nema saznanja o nepravilnostima, osim nekih nedostataka vezano za prostore tehničke prirode.

Objekt posjeduje potrebne licence, uz određena odstupanja, a pokrenut je i ciklus njegove obnove. Trenutačno je u izradi projektna dokumentacija, dok se završetak detaljnog projekta tek očekuje.