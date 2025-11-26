VIDEO Ovaj stan manji je od 7 kvadrata, a ima dnevni boravak s kuhinjom, spavaću sobu, kupaonicu pa čak i saunu

U današnje vrijeme stambene krize mnogima se životni prostor smanjuje, a arhitekti traže rješenja kako u što manje kvadrata smjestiti sve što je potrebno za život.

Jedan od prostora koji svakako može poslužiti kao inspiracija je stan u Rotterdamu u Nizozemskoj koji ima samo 6,89 četvornih metara, a u njemu su se smjestile čak četiri funkcionalne zone – dnevni boravak s kuhinjom, spavaća soba, kupaonica te odvojena infracrvena sauna s hidromasažnom kadom.

El Cabanon u Rotterdamu - 1 Foto: Architectural Digest/YouTube/Screenshot

Sve je počelo kada je arhitektica Beatriz Ramo u stambenoj zgradi u kojoj je živjela sa svojim partnerom jednog dana primijetila da susjed prodaje skladišni prostor manji od 7 četvornih metara na sedmom katu. Na njihovo iznenađenje, imao je toplu i hladnu vodu, WC, struju, grijanje i veliki stakleni prozor s panoramskim pogledom na grad. Visina stropa je tri metra.

"Bili smo fascinirani prostorom. Nismo tada imali ideju što bi s njim", rekla je Beatriz Ramo.

El Cabanon u Rotterdamu - 2 Foto: Architectural Digest/YouTube/Screenshot

Kupili su ga za 11.000 eura, s namjerom da ga preurede u pansion, no na kraju su ga pretvorili u funkcionalan stan koji mnogi nazivaju najmanjim na svijetu. No, službeno, ako ste mislili da manje ne može, prema Guinnessovoj knjizi rekorda najmanji useljivi stan nalazi se u Krakovu u Poljskoj i ima samo 2,41 metara kvadratnih.

Arhitekti Beatriz Ramo i Bernd Upmeyer svoj su mikro stan nazvali El Cabanon, u čast Le Corbusiera, koji je dao isto ime drvenoj kolibi koju je koristio za eksperimentiranje s dizajnom malih životnih prostora.

El Cabanon u Rotterdamu - 4 Foto: Architectural Digest/YouTube/Screenshot

U suradnji sa stolarom i umjetnicom koji žive na brodu pa imaju vrlo dobar osjećaj za prostor, pomoću sklopivog namještaja i ugrađenih prostora za pohranu, Ramo i Upmeyer uspjeli su za ukupno 21 tisuću eura dobiti u potpunosti funkcionalan stan pun inovativnih rješenja.

Zid dnevne sobe prekriven je tapetom s kockama koje stvaraju iluziju trodimenzionalnog prostora, dodajući, na prvi pogled, kvadraturu stanu, a slično je i s pločicama u kupaonici gdje se pazilo na visinu stropa Sauna s kadom je prvo trebala biti zelene boje, no na kraju je prekrivena crnim mramorom iz ekonomičnih razloga, jer je par odlučio iskoristiti komad mramora koji je ostavljen u trgovini kao zaliha i prodan za desetinu originalne cijene.

El Cabanon može biti i izvor inspiracije za one koji se suočavaju s stambenom krizom čak i ako ne mogu ili ne žele živjeti u sedam četvornih metara, bez obzira na to koliko su dobro dizajnirani.

"U vrijeme stambene krize izuzetno je važno ponuditi svijetu visoko funkcionalne domove", poručili su arhitekti i vlasnici ovog zanimljivog stambenog rješenja.