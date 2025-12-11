Znak koji brine mnoge: Novi američki proračun za obranu je rekordan

Zastupnički dom SAD-a u srijedu je usvojio zakon o obrambenoj politici kojim se odobrava rekordnih 901 milijarda dolara godišnje vojne potrošnje i otvorio put da ta mjera postane zakon 65. godinu zaredom.

Zakon o odobrenjima za nacionalnu obranu (NDAA) prihvaćen je s 312 prema112 glasova, čime je upućen na razmatranje američkom Senatu, koji bi ga trebao usvojiti sljedeći tjedan.

Izdvajanje za obranu od 901 milijarde dolara za osam milijardi dolara veće je od zahtjeva predsjednika Donalda Trumpa ranije ove godine.

NDAA također osigurava 400 milijuna dolara vojne pomoći Ukrajini u svakoj od sljedeće dvije godine i uključuje druge mjere kojima se jača predanost SAD-a obrani Europe, što odražava kontinuiranu snažnu podršku većine zakonodavaca Kijevu dok se bori protiv ruskih osvajača.

Nekoliko dana nakon što je Trump objavio Nacionalnu sigurnosnu strategiju koja je ocijenjena povoljnom za Rusiju dok istovremeno preispituje odnos SAD-a s Europom, zakonodavci su u NDAA uključili nekoliko odredbi koje jačaju sigurnost Europe.

Prijedlog zakona predviđa 800 milijuna dolara za Ukrajinu, 400 milijuna dolara za svaku od sljedeće dvije godine, kao dio Inicijative za sigurnosnu pomoć Ukrajini koja plaća američkim tvrtkama za oružje za ukrajinsku vojsku. Također odobrava Baltičku sigurnosnu inicijativu i osigurava 175 milijuna dolara za potporu obrani Latvije, Litve i Estonije.

Prijedlog zakona također ograničava mogućnost Ministarstva rata da smanji broj američkih snaga u Europi na manje od 76.000 i zabranjuje američkom zapovjedniku za Europu da se odrekne titule vrhovnog zapovjednika NATO-a.

Zakon je kompromis između verzija NDAA-e koje su ranije ove godine usvojili Senat i Zastupnički dom, koje kontroliraju Trumpovi republikanci. Članovi obje stranke pozvali su zakonodavce da ga podrže čak i ako se protive pojedinačnim odredbama.

"Podržavam ovaj zakon. To ne znači da nemam zabrinutosti. Imam", rekao je zastupnik Adam Smith iz Washingtona, vodeći demokrat u Odboru za oružane snage Zastupničkog doma, u govoru prije glasovanja.

Trump je u svibnju zatražio od Kongresa nacionalni obrambeni proračun od 892,6 milijardi dolara za fiskalnu godinu 2026., što je nepromijenjeno u usporedbi s 2025. Prijedlog zakona Zastupničkog doma odredio je potrošnju na toj razini ali je Senat odobrio 925 milijardi dolara.

NDAA odobrava programe Pentagona, ali ih ne financira. Kongres mora zasebno usvojiti financiranje u zakonu o potrošnji za fiskalnu godinu koja završava u rujnu 2026.

Uz tipične odredbe NDAA-e o nabavi obrambene opreme i konkurenciji s rivalima poput Kine i Rusije, ovogodišnji zakon usredotočuje se na smanjenje programa koje Trump kritizira, poput obuke za raznolikost, jednakost i uključivost.

NDAA je jedan od rijetkih važnih zakonskih propisa koji se svake godine usvajaju u Kongresu, a zakonodavci su ponosni što ga usvajaju svake godine od 1961.

Trump je rekao da će potpisati NDAA kao zakon kada stigne u Bijelu kuću.