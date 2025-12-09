Trump "počastio" europske saveznike: "Znam sve te vođe. Znam pametne, znam glupe. Ima ih i zbilja glupih"

Američki predsjednik Donald Trump uputio je neke od najoštrijih riječi ikada prema Europi, kao i prema njezinim vođama. Nakon što je nova Strategija nacionalne sigurnosti SAD-a izašla van, a u njoj se najavljuje propast Europske unije, sada se i američki predsjednik izjasnio oko toga kako gleda na europske lidere.

"Europa... Prijatelj sam sa svim liderima tamo. Sviđaju mi se, nemam tamo stvarnih neprijatelja. Bili su neki koje nekad nisam volio, ali sviđa mi se trenutna ekipa. Sviđaju mi se jako. Znam ih jako dobro. Neki su prijatelji, neki su... OK. Znam dobre vođe, znam loše vođe. Znam pametne vođe, znam i glupe. Ima nekih zbilja glupih. Ali ne rade dobar posao. Europa na mnogo načina ne odrađuje dobar posao", rekao je u intervjuu za Politico Donald Trump

Napao je Trump Europu da previše priča, a daje malo rezultat kad je riječ o Ukrajini.

"Slabi su. Ali u isto vrijeme žele biti toliko politički korektni. Mislim da ne znaju što da naprave. Europa ne zna što bi napravila. Ne znaju ni što bi s trgovinom. Gledam dosta tih trgovinskih situacija, tamo je malo opasno. Europa želi biti politički korektna i to ih čini slabima", ustvrdio je Trump.

Na pitanje o Nicholasu Maduru, predsjedniku Venezuele i koliko je spreman daleko ići s tim da ga otjera s vlasti, Donald Trump je rekao da neće odgovoriti koliko, ali da su "njegovi dani odbrojani".