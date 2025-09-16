Obavijesti Foto Video Pretražite
ISPALJEN OREŠNIK

Lukašenko se pohvalio: Zajedno s Rusima vježbamo lansiranje nuklearnog oružja

Piše Hina, 16. rujna 2025. @ 22:07 komentari
Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko
Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko Foto: Afp
Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenku kaže da su za vrijeme vojne vježbe Zapad 2025 uvježbavali korištenje taktičkog nuklearnog oružja, te da su Rusi ispalili i jedan hipersonični Orešnik sposoban nositi nuklearnu bojevu glavu.
Zapad 2025: U vježbama sudjelovalo 100 tisuća vojnika i 10 tisuća jedinica vojne opreme
ISPALJEN OREŠNIK
Lukašenko se pohvalio: Zajedno s Rusima vježbamo lansiranje nuklearnog oružja
