Bombastično priznanje iz Rusije: "Ne mogu imenovati stvari koje ne bih smio, ali one postoje"

Ruski zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov poručio je da su svi potezi Moskve u raspoređivanju oružja odgovor na akcije SAD-a i njezinih saveznika. Poručio je i da rizik od nuklearnog sukoba ne jenjava.

"Sve što radimo je reakcija na poteze koje promatraju SAD i njihovi najbliži saveznici", rekao je Rjabkov u intervjuu za TV kanal Rossija 1 koji su prenijeli ruski mediji.

"Američki sustavi postali su sve češći u regijama gdje izravno utječu na našu sigurnost", dodao je.

Osim sustava Orešnik, ruska vojska ima i drugo, najsuvremenije oružje, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov.

"Ne mogu imenovati stvari koje ne bih smio imenovati, ali one postoje", rekao je Rjabkov.

Sergej Rjabkov Foto: Afp

"Rizik od nuklearnog sukoba se ne smanjuje"

Govoreći o ruskom odbacivanju moratorija na raspoređivanje projektila srednjeg i kraćeg dometa, zamjenik ministra poručio je da je Rusija upozorila zapadne zemlje na mogućnost takvog koraka "ako ne dođe do poboljšanja u politici SAD-a i saveznika".

Osim toga, Rjabkov je istaknuo da rizik od nuklearnog sukoba i dalje postoji. "Rizik se ne smanjuje. Rizik od nuklearnog sukoba ostaje", zaključio je.

Rusija je 4. kolovoza objavila da više ne smatra da je obvezuje moratorij na raspoređivanje projektila kraćeg i srednjeg dometa.

Tijekom rasprave, koju prenose ruski mediji, o izgledima za razmještanje ruskog oružja i vojnih baza u latinoameričkim zemljama, Rjabkov je izjavio: "Apsolutno je pogrešno i neodgovorno od mene da imenujem konkretne točke ili geografske regije."

"Uvijek imamo puno opcija na stolu i nikada ništa unaprijed ne isključujemo", naglasio je.