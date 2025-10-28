Za Božić bi moglo nedostajati jaja i mesa? Zbog bolesti u Njemačkoj strahuje se i od novih poskupljenja

Hoće li se Nijemci morati odreći jaja za doručak i guščjeg pečenja za Martinje, ali i ne samo oni, pitanje je koje se sve češće čuje zbog naglog širenja ptičje gripe u Njemačkoj. Već je pola milijuna peradi moralo biti ubijeno, naime, ptičja gripa širi se u Njemačkoj ove jeseni neobično rano i brzo.

Od početka rujna, središnja njemačka institucija za zarazne bolesti životinja, Institut Friedrich Loeffler (FLI) zabilježio je 30 izbijanja bolesti u peradarnicima te 73 slučaja kod divljih ptica. Dosad je oboljelo i usmrćeno više od 500.000 kokoši, pataka, gusaka i purana.

Velika opasnost

Dio medija u Njemačkoj piše da "divlje ptice mrtve s neba padaju na zemlju", no koliko god se to činilo pretjeranim jasno je da slučajeva uginulih životinja ima sve više. Ove jeseni ptičja gripa osobito pogađa ždralove - u sjevernom Brandenburgu ekipe su morale s polja uklanjati tisuće uginulih životinja, piše Deutsche Welle.

Prema FLI-ju, vrhunac seobe ptica tek slijedi što znači veliku opasnost za uzgajivače da se ptičja gripa unese u njihove uzgoje. Nadležni uredi i političari upozoravaju ih da se detaljno pridržavaju higijenskih mjera.

Radi suzbijanja zaraze u mnogim regijama su proglašene zaštitne zone s dodatnim obvezama. Istodobno se sve češće čuju zahtjevi za obveznim držanjem peradi u zatvorenom na razini cijele države, makar zaštitari životinja upozoravaju da je i ovo brzo širenje bolesti posljedica masovnog uzgoja.

Nestašica jaja i mesa?

Predsjednik Saveza peradarske industrije Bavarske Robert Schmack rekao je da su cijene jaja i pilećeg mesa već vrlo visoke, ali ipak ne može isključiti da će biti još veće, možda i za 50 posto. No, uvjeren je da se ne treba bojati praznih polica s jajima i pilećim mesom u trgovini. Moglo bi doduše doći do manje ponude jaja iz slobodnog ili ekološkog uzgoja, no protivi se uvozu jaja iz inozemstva.

Hans-Peter Goldnick, predsjednik Središnjeg saveza njemačke peradarske industrije, ne vjeruje da će doći do naglog poskupljenja, ali upozorava da se svi moraju strogo držati sigurnosnih mjera u uzgajalištima i peradarskim farmama: "Ako to učinimo, postoji šansa da virus zadržimo izvan naših farmi." U tom slučaju, za Božić i inače će biti dovoljno i mesa peradi i jaja.

Nijemci ne poznaju tradiciju purice za Božić, ali je veoma raširen običaj guščjeg pečenja za Martinje. Prema legendi, taj se svetac sakrio među guske kako ne bi bio imenovan biskupom, ali su ga guske odale gakanjem te je izabran za biskupa, a u središnjoj Europi onda guske svake godine to vjerovanje plaćaju glavom.

Goldnick upozorava da se većina gusaka uvozi iz inozemstva: samo 20 posto gusaka koje se konzumiraju u Njemačkoj dolazi iz domaće proizvodnje, dok 80 posto stiže iz Mađarske i Poljske. No pogođena je i čitava Europa: "U sljedećim danima i tjednima moramo pratiti kako se ova epidemija razvija u Njemačkoj, ali i u ostatku Europe."

Prije otprilike godinu dana epidemija ptičje gripe pogodila je i SAD, a idućeg proljeća cijene jaja znatno su porasle i mnogi su potrošači povremeno nailazili na prazne police.