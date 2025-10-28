Tomašević nakon Plenkovićeve prozivke: "Mi smo legalisti. Ako na Thompsonovu koncertu..."

Gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je ponovio da dodatnog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni, kao ni bilo kakvih budućih koncerata, neće biti ako na koncertu 27. prosinca bude protuustavnih ustaških pozdrava te je istaknuo da će se Grad držati Ustava.

Naglasio je kako u Ustavu stoji da su temelji državne suverenosti RH postavljeni u razdoblju Drugog svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju NDH-a, a izraženi su u odlukama ZAVNOH-a.

Naravno, Ustav spominje i pobjedu u Domovinskom ratu kao jedan od temelja državnosti, ali isto tako naglašava da je odluka ZAVNOH-a, donesena nasuprot NDH-a, a ne na njegovu temelju, jedan od ključnih temelja hrvatske državnosti, rekao je Tomašević.

Dodao je da je jedini tko može tumačiti Ustav - Ustavni sud te podsjetio i na njegove odluke jer se očito manipulira i spina.

"Ustavni sud je u nekoliko svojih odluka izrazio jasan stav da je riječ o ustaškom pozdravu Nezavisne Države Hrvatske te da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom", rekao je.

"Mi smo legalisti"

"Mi ćemo se u Gradu Zagrebu sigurno držati Ustava i u tom smislu taj pozdrav je neprihvatljiv. Mi smo legalisti – kad je riječ o Ustavu, jednako kao i o ugovorima koji su potpisani te o pravilima koja vrijede za sve prostore kada je riječ o koncertima kojima upravljaju gradska poduzeća i ustanove", kazao je Tomašević.

Na pitanje zašto je potpisao dva ugovora s Thompsonom – jedan za koncert na Hipodromu i drugi za koncert u Areni 27. prosinca, ako je znao da na koncertima koristi sporni pozdrav, ponovio je da je gradska vlast dala suglasnost i izdala dozvolu za doček rukometaša na Trgu bana Jelačića, gdje nije bilo ni pjesme "Čavoglave" ni spornog pozdrava.

"Smatrali smo da su zabrane kontraproduktivne i dopustili smo koncert na Hipodromu", rekao je. Prije nego što se taj koncert uopće dogodio, dodao je, Holding je potpisao ugovor za koncert u Areni 27. prosinca.

Podsjetio je i da je nakon Hipodroma Thompsonov menadžment izjavio da neće održati koncert 27. prosinca, a zašto su se predomislili prije nekoliko tjedana, to znaju samo oni.

"Ugovor za 27. prosinca je potpisan i ja sam legalist i kad se držim Ustava i kad se držim ugovora. Što se tiče 28. prosinca i svih kasnijih termina – njih neće biti ako će na ovom koncertu biti protuustavni ustaški pozdrav", ponovio je Tomašević.

Inače, danas su u prodaju puštene ulaznice za Thompsonovu dvoransku turneju, u kojoj je i zagrebački koncert, što je, očekivano, izazvalo navalu, pa su virtualne čekaonice online sustava prodaje karata dupkom pune.

Plenković komentirao Tomaševićevu izjavu

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je, nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a, Tomaševiću poručio da bude frajer i zabrani sve koncerte.

"Oni su jako isključivi i agresivni, sakrili su se od Konjevića i Hipodroma. Nisam vidio da ih se puno roštilja, idu tradicionalnom recepturom. Kad ne mogu udariti po HDZ-u, onda se vraćaju ideološkim podjelama", rekao je Plenković i dodao:

"Ponovo se vraćaju na temu Thompsona. Bude li pjevao to što pjeva jedan dan, ne može pjevati drugi dan. Može u subotu, ne može u nedjelju. Budi frajer, Tomislave, pa zabrani sve. Jesmo li u slobodi ili cenzuri?"

Komentirao i Hipodrom

Tomašević je upitan i zašto već tri tjedna ustanova Upravljanje sportskim objektima nema vršitelja dužnosti i kako to da ustanovom privremeno upravlja, odnosno potpisuje plaće i režije Mara Pereković, koja je pod istragom USKOK-a, te zašto još nema novog ravnatelja.

"Nama je ključno da se što prije izabere novi ravnatelj ustanove. S druge strane, da bi natječaj bio fer, nije bilo moguće održati intervjue usred ljeta", kazao je Tomašević.

Rekao je da očekuje od Upravnog vijeća ustanove da što prije, već ovaj tjedan, donese odluku i da novi ravnatelj ili ravnateljica preuzmu upravljanje ustanovom kako bi se riješili problemi koji su se gomilali jer je bilo nekoliko vršitelja dužnosti.

Za Maru Pereković, koja je pod istragom, rekao je da ona upravlja jer je ovlaštena upravljati.

Šef Zagrebačkog holdinga komentirao i tržnicu Dolac

Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković rekao je da će do kraja dana znati koji su zahvati potrebni i jesu li uopće nužni nakon što je rano u utorak na zagrebačkoj tržnici Dolac s dijela stropa otpao komad žbuke, pri čemu nije bilo ozlijeđenih, no unutarnji prostor tržnice preventivno je zatvoren.

Podsjetio je da je zadnja veća obnova Tržnice bila 2015., a nakon potresa napravljen je stručni pregled, kojim je utvrđeno da nema strukturalnih oštećenja te je dobivena zelena oznaka.

Kao bitno istaknuo je da su prepoznali da stanje na Tržnici Dolac nije zadovoljavajuće te su rezervirali sredstva za sljedeću godinu, kada će projektirati obnovu Dolca.

"Za to smo već dobili određene konzervatorske smjernice, tako da očekujemo da će Tržnica Dolac relativno brzo zasjati u boljem sjaju", poručio je.