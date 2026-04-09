WhatsApp napokon uvodi značajku koju će svi korisnici voljeti

Korisnička imena napokon su uvedena u ekosustav WhatsAppa, ali zasad im može pristupiti samo manji broj testnih korisnika, što upućuje na postupno i kontrolirano uvođenje te značajke, a ne na njezinu trenutačnu globalnu dostupnost.

Značajka je dostupna isključivo u novijim beta-izdanjima WhatsAppa za iOS i Android, a i ondje je pristup ograničen, što znači da je neki korisnici možda neće vidjeti unatoč korištenju testnih verzija, prenosi portal Tech Radar.

Kada opcija postane dostupna, korisnici mogu u postavkama svojih profila odabrati korisničko ime, pri čemu postoji i mogućnost korištenja postojećeg imena s Facebooka ili Instagrama umjesto stvaranja novog identifikatora.

Korisnička imena moraju biti jedinstvena na svim Metinim platformama, započinjati slovom, sadržavati najmanje tri znaka te mogu uključivati brojeve, točke ili podvlake, uz zabranu korištenja prefiksa web-, završetaka nalik domenama te ne smiju biti duljine veće od trideset i pet znakova.

Ono najbitnije kod navedene značajke jest da ta promjena smanjuje potrebu za dijeljenjem telefonskog broja, čime korisnici dobivaju veću kontrolu nad osobnim podacima. Tu je i postavljanje četveroznamenkastog "korisničkog ključa", koji svatko tko vam šalje poruke u tom slučaju treba znati, uz vaše korisničko ime. Ta opcija pak dodaje još jedan sloj sigurnosti i privatnosti.

Unatoč tim poboljšanjima za korisničko iskustvo, WhatsApp i dalje zahtijeva povezivanje računa s telefonskim brojem, što znači da korisnička imena povećavaju razinu privatnosti u komunikaciji, ali ne uklanjaju temeljnu ovisnost o registraciji brojem telefona.