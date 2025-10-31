VIDEO Vučićevi mediji objavili snimke: "Mišo, jel' me slušaš dobro. Možeš umrijeti!"

Prorežimski mediji u Srbiji objavili su snimke za koje tvrde da dokazuju da se jedan od vođa građanske grupe Budi heroj, oporbeni političar i zastupnik u gradskoj skupštini Miša Bačulov, s doktorom dogovarao kako se otrovati i preživjeti.

Pod ovim optužbama, Bačulov je uhićen u petak u Novom Sadu. Mediji bliski srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću od početka su tvrdili da je razlog uhićenja Bačulov plan da lažira vlastito trovanje te optuži predsjednika za pokušaj ubojstva. Cilj toga bio bi, tvrde, izazivanje nereda na sutrašnjem prosvjedu.

Na prvoj snimci koju su objavili čuje se razgovor dvojice muškaraca, od kojih je navodno jedan liječnik i upozorava Bačulova kako da se otruje, a da se to ne primijeti.

"Mišo, jel me slušaš dobro. Možeš umrijeti. Je li ti to ideja. Zato moram zvati toksikologa, da nam nabave neke stvarčice. Rekao si da ćeš popiti nešto. Ako daš u venu to se vidi", čuje se u videu.

Drugi muškarac pita koliko vremena treba da se lijek razgradi te koji su simptomi.

"Katastrofa, grčevi abdominalni. Možeš izgubiti svijest. Zato ti treba adrenalin u blizini, anti-šok terapija. Razmišljao sam o tome dva tjedna, jako su bitne stvari. Ti razmisli", kaže prvi muškarac.

Navodni liječnik nakon toga govori da ga je strah da ne završi na respiratoru ili da ga ne ubije.

"Pazi, postavio si se kao centralna figura, gdje ti je Štimac, gdje su svi. Ozbiljan kaos se sprema tamo prvog. Moj ti je savjet da dobro razmisliš. Nitko ne može garantirati da ti to neće škoditi", čuje se u videu.

Evo dokaza: Miša Bačulov, Fekalija, dogovara zajedno sa doktorom da se otruje. Spominju se i drugi koji su uključeni u to. Molim sve da poslušate.

Jasno se čuje šta spremaju blokaderi „studenti“.

Bačulov i organizatori protesta 1. novembra, studenti u blokadi, su sigurno… pic.twitter.com/8Q2B4XupV9 — Miloš Jovanović (@Jedna_Srbija) October 31, 2025

Nakon toga Vučićevi tabloidi objavili su i drugu snimku. Na njoj Bačulov navondo sjedi u ordinaciji i razrađuje detalje trovanja s liječnikom.

"Ima taj neki lokal kod Kliničkog, tamo moja Kaća radi, možemo doći tamo. Razumiješ tu sam blizu, sve je tu. Tu su liječnici dobri", navodno govori oporbeni političar Bačulov.

"Kada se uvuče paranoja u tebe, koga smiješ pitati, a koga ne. Koga smijem pitati znam da neće ići dalje. Odjednom se ja ekspert za stolice raspitujem o tome, zbog čega? Dva miligrama ti treba da rikneš, dva miligrama. A ti uzmi jedan pa možeš i od jednog", dodaje liječnik.

"Jel ima nešto da se popije da upadnem u umjetnu komu", pita muškarac za kojeg mediji odani Vučiću pišu da je Bačulov.

"Ja ti pričam o ozbiljnim stvarima, vidi ti možeš inscenirati. Uzmeš miorelaksant da prestaneš disati, pa da te reanimiraju. Ti si rekao nije fora light varijanta, da ne bude trovanje hranom. Znači mora izgledati ozbiljno brate. Ovo govore filmovi iz mene. Vidi, nije isključena varijanta da te hoće zaplašiti. Hoću da sjedneš sa suprugom, Kaćom", naglašava liječnik.

Šta je ovo, blokaderi „studenti“?

Šta ovo spremate? Da li vas je sramota?



Narode, sve možete jasno da čujete.



Jasno se čuje sve, šta imate da kažete, „studenti“?



Da li ste i vi uključeni u ovo? pic.twitter.com/5AFIPmjbSo — Miloš Jovanović (@Jedna_Srbija) October 31, 2025

I na trećoj snimci koja je objavljena Bačulov razgovara s liječnikom, tvrde Vučićevi mediji. Nepoznati toksikolog navodno je predložio trovanje ricinusom, kako se to radilo u Prvom i Drugom svjetskom ratu, pišu srpski mediji.

"Ono što moraš znati, agonija! Moraš to znati, ako izađeš u medijima i kad", govori muškarac na snimci.

Navodno mu liječnik nakon toga objašnjava da nema protuotrova, da će proći kroz agoniju te da može i umrijeti.

"Razmišljam dugo o tome. Jebote, znaš što. Ja sam razmišljao o tome. Jer ako oni budu izazvali nešto da dođu do mene, još ljudi može stradati", upozorava Bačulov, prema Vučićevim portalima.

Srpski političar Miloš Jovanović, koji je objavio snimke na X-u, na posljednjoj je napisao: "Bačulov je planirao 1. studenog koristiti biološko oružje, a mogao je otrovati i ostale sudionike prosvjeda.

Blokaderi, što je ovo???"