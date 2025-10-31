Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
NAPAD NA OPOZICIJU

VIDEO Vučićevi mediji objavili snimke: "Mišo, jel' me slušaš dobro. Možeš umrijeti!"

Piše V. S., 31. listopada 2025. @ 17:21 komentari
Miša Bačulov
Miša Bačulov Foto: Instagram/Miša Bačulov
Mediji koji podržavaju režim Aleksandra Vučića objavili su tri videa u kojima oporbeni političar Miša Bačulov navodno s doktorom dogovara kako da se otruje. Tvrde da je plan bio iscenirati trovanje i za to optužiti srpskog predsjednika.
Najčitanije
  1. Euri, ilustracija
    Lista srama

    Porezna objavila listu najvećih dužnika u Hrvatskoj, pogledajte tko je sve na njoj: Iznosi su vrtoglavi
  2. Ilustracija
    Akcija Istok-Swat

    Drama kod hrvatske granice: 200 policajaca u akciji protiv bande Afganistanaca
  3. Karim Khan - 5
    UN pokrenuo istragu

    "Silovao me više puta, na zlatnoj sofi": Asistentica teško optužuje glavnog haškog tužitelja
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
IMAŠ PRAVO Od sutra vrijede nova pravila: tko sve može dobiti vaučer za struju i plin
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Od sutra vrijede nova pravila: Tko sve može i kako dobiti vaučer za struju i plin
Vučićevi mediji objavili snimke kako Bačulov navodno s doktorom dogovara kako da se otruje
NAPAD NA OPOZICIJU
VIDEO Vučićevi mediji objavili snimke: "Mišo, jel' me slušaš dobro. Možeš umrijeti!"
Kaptol reagirao na slučaj koji je potresao Crkvu: Muškarac (70) više puta silovao 23-godišnjakinju
Određen istražni zatvor
Kaptol reagirao na slučaj koji je potresao Crkvu: Muškarac (70) više puta silovao 23-godišnjakinju
Na Marjanu vlada borba za zemlju: Poljoprivrednici ne žele odustati od svojih parcela unutar zaštićenog područja
POZIV U NEDJELJU
Borba za zemlju: Poljoprivrednici ne žele odustati od svojih parcela unutar zaštićenog područja
Zbog dojavi o bombama u Srbiji prekinut željeznički prijevoz: "Vlast maltretira građane jer ih se plaši"
Uoči velikog skupa
U Srbiji prekinut željeznički prijevoz: "Primili smo poziv s anonimnom dojavom"
Zagrebački Holding otkrio uzrok odrona na Jakuševcu
OZLIJEĐENA TRI RADNIKA
Ovo je uzrok odrona na Jakuševcu: "Znali su da rizik postoji"
Porezna uprava objavila listu najvećih dužnika
Lista srama
Porezna objavila listu najvećih dužnika u Hrvatskoj, pogledajte tko je sve na njoj: Iznosi su vrtoglavi
BiH: 200 policajaca u akciji protiv kriminalaca iz Afganistana
Akcija Istok-Swat
Drama kod hrvatske granice: 200 policajaca u akciji protiv bande Afganistanaca
Glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda pod istragom zbog optužbi za silovanje
UN pokrenuo istragu
"Silovao me više puta, na zlatnoj sofi": Asistentica teško optužuje glavnog haškog tužitelja
Međimurje: Policija pronašla drogu u kući 31-godišnjaka
ISTRAGA U TIJEKU
FOTO Znate li što je ovo? Policija upala u kuću 31-godišnjaka
Povlači se tlačenica
OPOZIV PROIZVODA
Povlači se popularni suhomesnati proizvod: Sadrži opasnu baketriju
Svećenik saznao da je Himmlerov unuk nakon što je na Wikipediji prepoznao baku
OBITELJSKA PROŠLOST
Svećenik otkrio jezivu obiteljsku tajnu: "Gledao sam u lice svoje bake"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Porezna uprava objavila listu najvećih dužnika
Lista srama
Porezna objavila listu najvećih dužnika u Hrvatskoj, pogledajte tko je sve na njoj: Iznosi su vrtoglavi
BiH: 200 policajaca u akciji protiv kriminalaca iz Afganistana
Akcija Istok-Swat
Drama kod hrvatske granice: 200 policajaca u akciji protiv bande Afganistanaca
Svećenik saznao da je Himmlerov unuk nakon što je na Wikipediji prepoznao baku
OBITELJSKA PROŠLOST
Svećenik otkrio jezivu obiteljsku tajnu: "Gledao sam u lice svoje bake"
show
Anica Kovač s kćerima na izboru za Miss Hrvatske
njezine nasljednice
Kako izgledaju kćeri Anice Kovač? Svojom ljepotom ukrale su sav fokus sa slavne mame
Jakov Jozinović otkrio da je i dalje solo
sportska legenda
Znate li da je stric mlade glazbene senzacije Jakova Jozinovića poznati Hrvat?
Katarina Baban otkrila da ''U dobru i zlu'' završava sa snimanjem
kraj jedne ere!
Zvijezda naše serije rastužila fanove posljednjom objavom: ''Zadnji dan...''
zdravlje
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Zaboravite na suhe šljive i laksative – ove 2 namirnice bolje rješavaju zatvor!
Prve znanstveno utemeljene smjernice
Zaboravite na suhe šljive i laksative – ove 2 namirnice bolje rješavaju zatvor!
Nitko ne govori o ovome: Skriveni simptom menopauze koji muči više od 90 % žena!
Liječnici ga podcjenjuju
Nitko ne govori o ovome: Skriveni simptom menopauze koji muči više od 90 % žena!
zabava
Obavijest u zgradi nasmijali društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Urnebesno
Obavijest u zgradi nasmijala društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Zastrašujuća stvarnost oceana noću je nešto iz noćne more! Ovaj video pobudio je najdublje strahove
Mrkli mrak
Zastrašujuća stvarnost oceana noću je nešto iz noćne more! Ovaj video pobudio je najdublje strahove
Vratio se iz Njemačke i sad traži ženu, a njegov je upit nasmijao društvene mreže
Ljubavna saga
Vratio se iz Njemačke i sad traži ženu, a njegov je upit nasmijao društvene mreže
tech
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
Pronađeno rješenje
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Na rubu bankrota
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Izazov na koji Amerikanci nemaju odgovor: Kinezi i Rusi vode "seksualni rat" protiv SAD-a
Oni ne rade takve stvari
Izazov na koji Amerikanci nemaju odgovor: Kinezi i Rusi vode "seksualni rat" protiv SAD-a
sport
Ante Delija o izjavi o njemu koja je naljutila gazdu UFC-a
SPEKTAKL U NEDJELJU
Ante Delija o izjavi o njemu koja je naljutila gazdu UFC-a te udarcu koji je obišao svijet: ''Kazna mora biti oštra!''
Šokantan rasplet u Madridu: Vinicius odlazi, rekao je svima u koji klub jedino želi?
nakon el clasica
Šokantan rasplet u Madridu: Vinicius odlazi, rekao je svima u koji klub jedino želi?
"Nitko neće gaziti moje ime": Zvijezdu na Stazi slavnih u Holywoodu dobio na - zidu
TO JE MOGAO SAMO ON
"Nitko neće gaziti moje ime": Zvijezdu na Stazi slavnih u Holywoodu dobio na - zidu
tv
U dobru i zlu: Oprostila se od svojih kolega emotivnom objavom koja je rastužila mnoge!
U DOBRU I ZLU
Oprostila se od svojih kolega emotivnom objavom koja je rastužila mnoge!
U dobru i zlu: Sam si je kriv – trebao je na vrijeme biti iskren
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sam si je kriv – trebao je na vrijeme biti iskren
MasterChef: Skoro svi kandidati pali u zamku! "Čista podvala! Prljavo, bezobrazno i nekolegijalno!"
DOBAR TEST!
Skoro svi kandidati pali u zamku! "Čista podvala! Prljavo, bezobrazno i nekolegijalno!"
putovanja
Najtvrđe drvo na svijetu Australija
Pitanje za kviz
Najtvrđe drvo na svijetu raste samo na jednom kontinentu – znate li kojem?
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
Tražio je puknutu cijev, a otkrio čuda ispod zemlje: Neopisivi talijanski grad kojem se tepa da je najljepši na Čizmi
Bombon
Firenca juga u kojoj su tražili puknutu cijev, a otkrili čuda ispod zemlje: Talijanski grad kojem se tepa da je najljepši u Čizmi
novac
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
Regionalne akvizicije
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
ECB je prvi put otkrila kada dolazi digitalni euro
Ima vremena
ECB je prvi put otkrila kada dolazi digitalni euro
lifestyle
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Kolač mjeseca: Brzi kolač od pudinga i keksa
Kolač s pudingom i keksom
Provjerile smo koji ste kolač najviše pretraživale u listopadu, evo recept
Nina Badrić u prugastom odijelu i lakiranim salonkama
Moderno i s ukusom
Nina Badrić: Ženstvene salonke i prugasto odijelo za izdanje koje izgleda vrhunski
sve
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Najtvrđe drvo na svijetu Australija
Pitanje za kviz
Najtvrđe drvo na svijetu raste samo na jednom kontinentu – znate li kojem?
Ante Delija o izjavi o njemu koja je naljutila gazdu UFC-a
SPEKTAKL U NEDJELJU
Ante Delija o izjavi o njemu koja je naljutila gazdu UFC-a te udarcu koji je obišao svijet: ''Kazna mora biti oštra!''
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene