Uoči tužne obljetnice u grad će ući pet tisuća studenata: "Pješače danima, toliko smo dirnuti..."

Oko 5000 studenata u petak stiže u Novi Sad, gdje se sutra održava veliki komemorativni skup povodom obilježavanja godišnjice pada nadstrešnice Željezničkog kolodvora. Novosađani poručuju da je grad spreman za doček kolega iz svih krajeva Srbije, te da će biti u potpunosti blokiran jer će šetači ulaziti sa svih strana grada.

Studenti iz cijele Srbije uputili su se prema Novom Sadu, pješice i biciklima, kako bi stigli do 1. studenog i zajedno s kolegama s novosadskog sveučilišta obilježili godišnjicu pada nadstrešnice. Neki od njih pješače i dulje od dva tjedna.

Studenti iz Novog Sada koji su zaduženi za organizaciju dočeka drugih studenata kažu za Nova.rs da je Novi Sad spreman, te da će za njih večeras biti priređen doček u 20 sati.

"Doček bi trebao početi u 20 sati, iako će konkretno ovisiti o pozivu studenata šetača koji će nam javiti nekoliko minuta ranije gdje se nalaze. Doček je na raskrižju Narodnog fronta i Bulevara oslobođenja, odnosno kod zgrade NIS-a, a plan je da doček traje nekoliko sati jer je riječ o iznimno velikom broju ljudi", rekao je student Aleksa koji je u organizaciji dočeka.

Sugovornik portala naglašava da će u cijelom gradu biti više dočeka na lokacijama kroz koje budu prolazili studenti.

"Studenti koji pješače danima, građani koji ih sa suzama radosnicama dočekuju, pokazuju pravo lice Srbije. To je naša Srbija, to je naš narod. Građani su toliko dirnuti, puni empatije, da će čekati šetače na doslovno svakom mostu, svakom manjem raskrižju, kud god oni budu prolazili. A glavni doček je, kao što rekoh, na raskrižju Narodnog fronta i Bulevara oslobođenja. Tako da će cijeli Novi Sad biti paraliziran."

Bit će i govora studenata koji će pozdraviti sve okupljene.

"Ne može doček proći bez govora i lijepih riječi. Puno je emocija u svemu ovome, a možete zamisliti sutra kada se na jednom mjestu nađemo svi – Novi Sad, Beograd, Subotica, Vršac, Šabac, Valjevo, Kragujevac, Kraljevo, Zrenjanin, Čačak, Niš, Vranje, Novi Pazar… Sigurno sam neki grad izostavio, oprostite, ali toliko je studenata i toliko građana… Hvala im", kaže on.

Što se tiče smještaja, naglašava da nitko ne treba brinuti oko toga jer će svi biti smješteni.

"Za sve smo osigurali mjesto, nema razloga za paniku. Nažalost, znali smo unaprijed da ćemo se suočavati s različitim opstrukcijama vlasti prilikom organizacije komemorativnog skupa, pa tako i oko smještaja studenata. Primjer je Inđija i lokalna vlast koja očito ne mari što će joj mladi noćiti vani."

Prema njegovim riječima, 1800 studenata bit će smješteno na fakultetima novosadskog sveučilišta. Od toga će najveći broj njih biti u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta i Medicinskog fakulteta. Ostatak studenata bit će raspoređeni u privatne smještaje.

"Veliku zahvalnost dugujemo našim sugrađanima koji su našim gostima ponudili svoje domove, lokale, što god su mogli i imali od prostora. I to im nećemo zaboraviti. Hvala za svaku kutiju kruha koju donesu, za svaki zavoj, kremu, vodu, za sve", kaže naš sugovornik.

Početak komemorativnog skupa 1. studenoga je u 11:52 ispred Željezničkog kolodvora, dok će okupljanje početi ranije, u 10 sati na čak 16 lokacija u gradu. Plan je da se skup završi u 20 sati.