Umro čovjek koji je otkrio Nixonove tajne snimke i pokrenuo njegov pad

Alexander Butterfield, bivši pomoćnik u Bijeloj kući čije je svjedočenje ubrzalo pad američkog predsjednika Richarda Nixona tijekom afere Watergate, preminuo je u 99. godini.

Njegovu smrt potvrdili su za Associated Press njegova supruga Kim i John Dean, nekadašnji Nixonov savjetnik u Bijeloj kući koji je, zajedno s Butterfieldom, pomogao razotkriti skandal Watergate.

"Imao je veliku odgovornost otkriti nešto što se zakleo čuvati kao tajnu, a to je instalacija Nixonova sustava za snimanje. Ustao je i rekao istinu", rekao je Dean.

Butterfield je kao zamjenik pomoćnika predsjednika nadzirao tajni sustav snimanja u Bijeloj kući. Sustav je bio povezan s uređajima za prisluškivanje aktiviranim glasom postavljenima na četiri lokacije, uključujući Ovalni ured, Nixonov ured u zgradi Izvršnog ureda te predsjedničko utočište u Camp Davidu.

Kasnije je izjavio da je, uz njega i predsjednika, samo mali broj ljudi znao za postojanje tog sustava među njima šef kabineta H. R. Haldeman, njegov pomoćnik i nekolicina agenata Tajne službe.

"Sve je snimano dok je predsjednik bio prisutan", rekao je Butterfield istražiteljima tijekom svjedočenja pod zakletvom.

Upravo su te snimke kasnije razotkrile Nixonovu ulogu u zataškavanju provale 1972. godine u sjedište Demokratske stranke u kompleksu Watergate u Washingtonu.

Alexander Butterfield Foto: Screenshoot/YouTube

Kako bi izbjegao opoziv u Zastupničkom domu, Nixon je 9. kolovoza 1974. podnio ostavku, manje od mjesec dana nakon što mu je Vrhovni sud naredio da snimke preda posebnom tužitelju za Watergate.

Butterfield je kasnije priznao da je osjećao određenu odgovornost za Nixonovu političku sudbinu.

"Nisam volio biti uzrok tome, ali osjećao sam da jesam, na mnogo načina", rekao je u usmenoj povijesti iz 2008. godine za Predsjedničku knjižnicu i muzej Richarda Nixona.

Butterfield je bio prijatelj Haldemana još s fakulteta na UCLA-u, a upravo ga je on pozvao da se pridruži novoj Nixonovoj administraciji. U Bijeloj kući radio je od 1969. do 1973., gdje je, između ostalog, bio tajnik kabineta i pomagao u koordinaciji rada predsjedničkog ureda.

Nakon toga napustio je Bijelu kuću i postao administrator Federalne uprave za zrakoplovstvo (FAA). Međutim, tijekom istrage o provali u Watergate 1973. godine senatski su ga istražitelji ispitivali o mogućem postojanju sustava za snimanje razgovora u Bijeloj kući.

Na rutinsko pitanje odgovorio je da takav sustav doista postoji. Njegovo javno svjedočenje 16. srpnja 1973. šokiralo je američku javnost i otvorilo put otkrivanju ključnih dokaza protiv predsjednika.

Snimke su potom postale središnji dokaz u istrazi. Nakon dugotrajne pravne bitke Vrhovni sud SAD-a u srpnju 1974. jednoglasno je presudio da ih Nixon mora predati istražiteljima., piše ABC News.

Tisuće sati snimki, koje danas čuva Nacionalni arhiv, pružaju jedinstven, ali često neugodan uvid u Nixonovo predsjedništvo. Otkrile su njegovu sklonost vulgarnom jeziku, netolerantne rasne i vjerske stavove te oštre komentare o političarima i svjetskim liderima.

"Kad sam pomislio što je na tim snimkama, znao sam da su poput dinamita", rekao je Butterfield u jednom kasnijem intervjuu.

Nakon odlaska iz državne službe radio je kao poslovni direktor u Kaliforniji, a 1994. godine stekao je i magisterij na Sveučilištu Kalifornije u San Diegu.

Alexander Porter Butterfield rođen je 6. travnja 1926. u Pensacoli na Floridi. Tijekom karijere služio je i u američkom ratnom zrakoplovstvu, gdje je nakon 20 godina službe umirovljen u činu pukovnika.

U kasnijim godinama bio je otvoren kritičar Richarda Nixona. Iako je priznavao njegove uspjehe u vanjskoj politici, smatrao ga je nepoštenim čovjekom i vjerovao da je predsjednik znao za provalu u Watergate i prije nego što se dogodila.