Uhićen jedan od vođa prosvjeda protiv Vučića, srpski tabloidi šire jezive informacije o optužbama

Pripadnici Uprave kriminalističke policije u Novom Sadu uhitili su u petak Mišu Bačulova, jednog od vođa i sudionika pokreta Budi heroj u tom srpskom gradu. Ovo je barem treći put da je Bačulov uhićen prije ili nakon prosvjeda u Novom Sadu.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srbije objavilo je i snimku privođenja, koju možete pogledati OVDJE. Bačulova, koji je bio u automobilu, policajci su presreli, a zatim ga izvukli iz automobila i natjerali da legne na zemlju. Policajac je kleknuo na njegova leđa i stavio mu lisice.

Prema informacijama Vučićeva tabloida Kurir, Bačulov je uhićenzato što je namjeravao lažirati svoje trovanje te za navodni pokušaj ubojstva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.

Režimski portal još je dodao da je cilj sceniranja trovanja bilo izazivanje revolta kod građana, zbog čega bi, tvrde, došlo do eskalacije nasilja na ulicama Novo Sada i napada na neistomišljenike, predstavnike državnih organa i institucije.

Glavni urednik još jednog od Vučićevih tabloida, odnosno Dragan J. Vučićević iz Informera, napisao je u svom komentaru kako će uskoro objaviti i snimku o ovom slučaju.

"Uskoro slijedi objava snimki, u kojima nema laži i prevara. Vidjet ćete šokantne stvari, zločinački plan zlikovaca koji su spremni cijelu zemlju gurnuti u građanski rat"; pompozno je najavio Vučićević.