Trojica braće osuđena u SAD-u za silovanje nekoliko desetaka žena: "Sjećam se da sam se probudila gola..."

Suđenje braći Alexander trajalo je pet tjedana, a optuženi su da su koristili droge kako bi silovali desetke žena koje bi prvo privukli svojim bogatstvom i raskošnim načinom života.

Presuda je donesena nakon što je 11 žena svjedočilo da ih je seksualno napao jedan ili više braće: blizanci Oren i Alon Alexander (38) i Tal Alexander (39). Žene su svjedočile da su napadnute nakon što bi ih prvo pozvali na odmor kao što je Hamptons, krstarenje Karibima i skijanje u Aspenu u Coloradu.

Više od 60 žena reklo je da ih je silovao jedan ili više braće. Obrana je tvrdi da braća jesu ženskaroši, ali da je svaki seksualni odnos bio uz pristanak, piše CNN.

Oren i Tal Alexander imali su svoju tvrtku za nekretnine dok je Alon Alexander radio je u obiteljskoj privatnoj zaštitarskoj tvrtki. Optužbe na račun braće i dalje pristižu, a u četvrtak je jednu podnijela i Tracy Tutor, zvijezda emisije "Million Dollar Listing Los Angeles". Tvrdi da ju je Oren Alexander drogirao i napao u toaletu restorana dok je bila u New Yorku na događaju vezanom uz nekretnine.

Tijekom suđenja, mnoge žene koje su svjedočile rekle su da vjeruju da su bile drogirane nakon što im je jedan od braće dao alkohol. Neke su opisale osjećaj kao da su izgubile kontrolu nad svojim tijelom nakon manje od jednog pića.

Oren i Alon Alexander Foto: Afp

Braća su upoznavala žene u noćnim klubovima, na zabavama ili aplikacijama za upoznavanje, neke su vodili na otmjene lokacije te plaćali letove i luksuzni smještaj. Jedna žena je svjedočila da je braću upoznala 2012. na zabavi u stanu glumca Zaca Efrona na Manhattanu. Rekla je da je potom otišla u noćni klub, a onda se sjeća samo da se probudila gola s golim Alonom Alexanderom koji je bio nad njom. Jedna žena koja je svjedočila rekla je da ju je Alon Alexander silovao u Aspenu u Coloradu 2017. godine, kada je imala 17 godina. Rekla je da je kći milijardera.

“Ne želim njihov novac. Samo ne želim da ga oni imaju”, rekla je porotnicima.

Lindsey Acree, umjetnica i vlasnica galerije u Brooklynu, svjedočila je da su je silovali Tal Alexander i drugi muškarac u kući u Hamptonsu u ljeto 2011. nakon što je popila manje od pola čaše vina i osjećala se paralizirano.

Osim iskaza svjedoka, tužitelji su pokušali dokazati svoj slučaj putem tekstualnih i e-mail poruka u kojima su se braća hvalila svojim seksualnim podvizima i znanjem o učincima koje razne droge mogu imati na ženske inhibicije, uz blog koji je uključivao objavu pod naslovom: “Nije silovanje ako…“

Tužitelji su rekli da su braća slala e-mailove o krijumčarenju droge ili "poklona za zabavu" na kruzer, snimila barem jedan napad i dijelila fotografije žrtava.