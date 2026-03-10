Obavijesti Foto Video Pretražite
šokantan slučaj u SAD-u

Trojica braće osuđena u SAD-u za silovanje nekoliko desetaka žena: "Sjećam se da sam se probudila gola..."

10. ožujka 2026.
Oren, Tal i Alon Alexander
Oren, Tal i Alon Alexander Foto: Alamy Editorial/via Guliver
Trojica braće, uključujući dva od najuspješnijih agenata za luksuzne nekretnine u SAD-u, osuđena su u ponedjeljak za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.
  Dvostruko ubojstvo u Gospiću
    policija na terenu

    Stravičan zločin u Lici! U dvorištu ubijene dvije žene, doznajemo tko je ubojica
  Svjetloplave traperice i cipele s kitten potpeticom nepogrešiv su spoj
    ELEGANTNA I UDOBNA OPCIJA

    Ove cipele nosite uz traperice kada želite izgledati uglađeno bez previše truda, pronašli smo 15 modela
  Teheran u tijeku
    Rat na Bliskom istoku

    VIDEO SAD upozorio: Moguć je teroristički napad. Izrael poručio: "Lomimo im kosti"
U Srbiji oteli i zlostavljali dječaka
BRZO SU UHIĆENI
Muškarci oteli i zlostavljali dječaka u susjedstvu: Jedan poziv ga je spasio
Zašto je Trump ostavio iranski naftni otok Kharg netaknutim?
IRANSKA LINIJA ŽIVOTA
Ovaj otok je iransko naftno središte i laka meta, ali Trump ga ne napada: "To je usko grlo"
Rat na Bliskom istoku ušao je u 11. dan: Nejasno je koliko bi rat mogao potrajati
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Daleko je kraj rata? Iran odgovorio Trumpu, upozorio i Europu
Slučaj koji je šokirao svijet nekretnina: Braća Alexander osuđena za silovanje nekoliko desetka žena
šokantan slučaj u SAD-u
Trojica braće osuđena u SAD-u za silovanje nekoliko desetaka žena: "Sjećam se da sam se probudila gola..."
Umro čovjek koji je otkrio Nixonove tajne snimke i pokrenuo njegov pad
Alexander Butterfield
Umro čovjek koji je otkrio Nixonove tajne snimke i pokrenuo njegov pad
Krošnje drveća emitiraju nevjerojatne ultraljubičaste korone tijekom grmljavinskih oluja
Čudesan spektakl
Krošnje drveća emitiraju nevjerojatne ultraljubičaste korone tijekom grmljavinskih oluja
Ubojstvo u Gospiću: Dvoje mrtvih
policija na terenu
Zločin u Lici: U dvorištu ubijene dvije žene, doznajemo tko je ubojica
Rat na Bliskom istoku ušao je u 11. dan: Nejasno je koliko bi rat mogao potrajati
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Daleko je kraj rata? Iran odgovorio Trumpu, upozorio i Europu
Svjedokinja tučnjave u Zagrebu tvrdi: Udarali su ga i kad je izgubio svijet, nedavno je imao operaciju
Novi incident
Dvojica mladića brutalno pretučena ispred noćnog kluba: "Nedavno je operirao tumor na mozgu"
Napad na Iran 10. dan
BJESNI RAT
Žestoki napad na Teheran, razgovarali Putin i Trump, Moskva iznijela prijedlog za kraj rata, američki predsjednik: "To je prilično dovršeno"
Policija objavila rezultate obdukcije tijela triju članova obitelji iz kuće kod Poreča
Utvrđuju se okolnosti
Policija objavila rezultate obdukcije tijela triju članova obitelji iz kuće kod Poreča
Potres magnitude 6,1 pogodio Tirensko more blizu talijanske obale
6,1 PREMA RICHTERU
Snažan potres pogodio Tirensko more: Osjetio se i u Hrvatskoj
Slovački premijer: Ako Orbán izgubi na izborima, blokirat ćemo pomoć Ukrajini
Fico preuzima palicu
Slovački premijer sprema novi udarac Ukrajini: "Ako Orban izgubi na izborima..."
Napad na Iran 10. dan
BJESNI RAT
Žestoki napad na Teheran, razgovarali Putin i Trump, Moskva iznijela prijedlog za kraj rata, američki predsjednik: "To je prilično dovršeno"
VIDEO Noćni marš u Zagrebu
Jubilarni 10.
Incidenti na Noćnom maršu: Kontraprosvjednici molili kod HNK, policija odvela muškarca
Izvanredna sjednica Vlade: Donose se dvije važne uredbe o cijenama goriva
Zabrinjavajuća situacija
Izvanredna sjednica Vlade: Ovo su nove cijene goriva
Deveti dan napada na Iran
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Izrael pokrenuo novi val napada. Iran: "Ovo je novi vrhovni vođa!"
Putin: Energetska kriza je stigla, spremni smo surađivati ​​s Europom
ENERGETSKA KRIZA
Putin Europi poslao poruku: "Spremni smo na suradnju..."
vijesti
Svjedokinja tučnjave u Zagrebu tvrdi: Udarali su ga i kad je izgubio svijet, nedavno je imao operaciju
Novi incident
Dvojica mladića brutalno pretučena ispred noćnog kluba: "Nedavno je operirao tumor na mozgu"
Ubojstvo u Gospiću: Dvoje mrtvih
policija na terenu
Zločin u Lici: U dvorištu ubijene dvije žene, doznajemo tko je ubojica
Napad na Iran 10. dan
BJESNI RAT
Žestoki napad na Teheran, razgovarali Putin i Trump, Moskva iznijela prijedlog za kraj rata, američki predsjednik: "To je prilično dovršeno"
show
Zaručila se Thylane Blondeau
"zauvijek"
Svijet ju je upoznao kao najljepšu djevojčicu, a sada je objavila veliku životnu vijest
Sven Pocrnić kao Thompson u showu Tvoje lice zvuči poznato
publika na nogama!
Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!''
Ispod prozirne kombinacije Madonnine kćeri vidjelo se gotovo sve
bez cenzure
Kći pop-ikone u prozirnom kombinezonu bez grudnjaka nije marila za znatiželjne poglede
zdravlje
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
Odlučuju napraviti distancu
Sve više odrasle djece prekida kontakt s roditeljima: Psiholozi otkrivaju 3 najčešća razloga
11 načina za zaustavljanje žudnje za "nezdravom hranom" i šećerom
Jedan od najvećih izazova kod dijete
11 načina za zaustavljanje žudnje za “nezdravom hranom” i šećerom
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
Piše nutricionistica
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
zabava
Zbog navike koju mnogi imaju završila je u bolnici s teškom infekcijom
Bolje ne!
Zbog navike koju mnogi imaju završila je u bolnici s teškom infekcijom
Zašto treba baciti bocu vode ispod kreveta? Stjuardesa podijelila savjete o putovanju!
Zanimljivo
Zašto treba baciti bocu vode ispod kreveta? Stjuardesa podijelila savjete o putovanju!
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Što su očekivali?
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
tech
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
sport
VIDEO Bez iznenađenja na Dalićevu popisu, ali Vojnović smatra da je jedan igrač morao biti tu
ZADNJI POPIS PRIJE SP
VIDEO Bez iznenađenja na Dalićevu popisu, ali Vojnović smatra da je jedan igrač morao biti tu
Hajduk nakon poraza u derbiju zakazao konferenciju za medije: Stiže odgovor na goru
Sve je poznato
Hajduk nakon poraza u derbiju zakazao presicu: Stiže odgovor na goruće pitanje
HRVATSKA – KOLUMBIJA Evo kad počinje kasni prijenos, nema spavanja dok igraju Vatreni
SPEKTAKL U SAD-U
HRVATSKA – KOLUMBIJA Evo kad počinje kasni prijenos, nema spavanja dok igraju Vatreni
tv
Kumovi: Nije izdržao - morao je sve priznati
KUMOVI
Nije izdržao - morao je sve priznati
Survivor: Teška ozljeda u Survivoru! Ana Mamut završila u bolnici!
JAK UDARAC!
Teška ozljeda u Survivoru! Ana Mamut završila u bolnici!
Kumovi: Pomutio joj je um - koliko će još moći izdržati?
KUMOVI
Kumovi: Pomutio joj je um - koliko će još moći izdržati?
putovanja
Tjedni jelovnik jela bez puno truda od 9.3. do 15.3.2026.
Tjedni jelovnik
7 lijenih recepata za svaki dan ovog tjedna – jela su jako fina, a pripremaju se bez previše truda
5 jezera koja vrijedi posjetiti dok na njih svi ne navale!
Dragulji kod "susjeda"
5 jezera nadohvat ruke koja vrijedi posjetiti dok na njih svi ne navale
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
novac
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Bitka za ostavštinu
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Nama susjedna zemlja postaje "pokusni kunić" EU-a kako se ne bi pretvorila u novu Mađarsku
Definiraju novu budućnost
Nama susjedna zemlja postaje pokusni kunić EU-a kako se ne bi pretvorila u novu Mađarsku
lifestyle
Cipele zbog kojih svako izdanje s trapericama izgleda uglađeno
ELEGANTNA I UDOBNA OPCIJA
Ove cipele nosite uz traperice kada želite izgledati uglađeno bez previše truda, pronašli smo 15 modela
Zagreb špica: Gola suknja u proljetnom street style izdanju
SAMO ZA ODVAŽNE
Gola suknja ljepotice iz Zagreba najavljuje veliki proljetni trend
Franka Batelić u prekrasnoj haljini koja osvaja i bojom
Kakvo izdanje!
Franka Batelić: Jedna od najljepših haljina koju u kompletu sa sakoom opisuje jedino riječ - wow
sve
Cipele zbog kojih svako izdanje s trapericama izgleda uglađeno
ELEGANTNA I UDOBNA OPCIJA
Ove cipele nosite uz traperice kada želite izgledati uglađeno bez previše truda, pronašli smo 15 modela
Zaručila se Thylane Blondeau
"zauvijek"
Svijet ju je upoznao kao najljepšu djevojčicu, a sada je objavila veliku životnu vijest
VIDEO Bez iznenađenja na Dalićevu popisu, ali Vojnović smatra da je jedan igrač morao biti tu
ZADNJI POPIS PRIJE SP
VIDEO Bez iznenađenja na Dalićevu popisu, ali Vojnović smatra da je jedan igrač morao biti tu
 
Obavijesti uključene