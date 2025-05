Vučić nakon drame na letu ispričao kako je doputovao do Moskve

Zrakoplov kojim je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić putovao u Moskvu, kako bi prisustvovao proslavi Dana pobjede, u srijedu je nakratko zaustavljen u Bakuu u Azerbajdžanu jer litvanske vlasti nisu dopustile prelet srpskog aviona.

Vučić je u intervjuu za RTS ispričao kako je doputovao u Moskvu.

"Uobičajeno, vlada najavi prelet preko određenih zemalja. Ljudi su se pitali, ako je Poljska to dopustila zašto nismo išli na Bjelorusiju. Pa ne možete jer Poljska ne daje nikakve koridore preko Bjelorusije i ne možete ući na teritorij Bjelorusije. Onda su znali da će poslije toga doći Litva koja će to zabraniti. Onda smo tražili drugi koridor. To je Njemačka, Švedska, Latvija. Dozvole vam Njemačka i Švedska, a onda satima čekate da vam Latvija kaže isto što i Litva", rekao je Vučić pa nastavio:

"Znao sam što će reći Estonija"

"Onda sam znao da će Estonija reći isto pa nismo ni pitali. Onda smo otišli preko Bugarske i Turske do Azerbajdžana i onda se vratili malo natrag preko Gruzije - samo s druge strane. Taj koridor nam je omogućen, iako je bio prekidan jer i dalje postoje opasnosti na ruskom teritoriju. Jedva smo od ruskih vlasti dobili prelet, hvala im na tome. Stigao sam u Moskvu gdje me je dočekao zamjenik ministra vanjskih poslova Aleksandar Gruško", dodao je Vučić.

U intervjuu je rekao i da je ponosan što kao predsjednik Srbije sudjeluje u paradi.

"Deseci milijuna ljudi su stradali da bismo mi danas živjeli. Nemamo pravo na reviziju povijesti. Ponosan sam na to što sam predsjednik Srbije i što ću ovdje moći sudjelovati na obilježavanju borbe protiv fašizma, jer ako netko ima pravo dičiti se tom borbom onda je to srpski narod", rekao je Vučić.