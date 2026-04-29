Moćni general žestoko kritizirao Putina, a onda ga i ismijao: "A koga ćemo točno iscrpiti?"

Juri Balujevski, bivši ruski načelnik Glavnog stožera, oštro je kritizirao neuspjehe predsjednika Vladimira Putina u ratu u Ukrajini.

Balujevski, koji je ujedno i bivši zamjenik ministra obrane, rekao je da Putinova slabost dovodi budućnost zemlje u opasnost. Također je ocijenio da je vrijeme da se Putin "počne ozbiljno boriti".

"Rusija je prva razvila hipersonično oružje. I, što smo učinili? Išli smo okolo i vikali na svakom uglu: 'Imamo oružje koje nijedna zemlja nema - i neće ga imati uskoro", rekao je Balujevski u govoru ruskoj Javnoj komori.

Nakon toga ismijao je Putina: "Ali to nije učinilo našu zemlju sigurnijom."

Umirovljeni general Juri Balujevski (79) bio je načelnik ruskog Glavnog stožera od 2004. do 2008. godine. Optužio je Putina da nije odgovorio na ukrajinske napade, poput onoga na napade na stanove ruskog predsjednika u Kremlju 2023. godine ili onaj na ukrajinske vojne zrakoplove AWACS.

"Razgovarali smo o crvenim linijama, ali koliko crvenije te linije mogu postati? Ne znam što ste osjećali kada je ukrajinski dron sletio na kupolu zgrade u kojoj se nalazi vrhovni zapovjednik [Putin]", rekao je, a prenosi Mirror.

"Ne govorim ni o tome kada su ti dronovi slijetali na naše zrakoplove za rano upozoravanje dugog dometa. Kad su ti dronovi napadali naše objekte, stalno sam čekao... pa, kada?", dodao je.

U svom šokantnom govoru Balujevski je doš rekao: "Kada ćemo se početi ozbiljno boriti? Ili je Rusija jaka, ili uopće neće postojati... Naši 'partneri' na Zapadu... nam izravno govore: možda ćete prebroditi 2027., ali 2028. ćemo definitivno doći po vas."

Ovakav napad nekog visokog zapovjednika na Putina ne događa se često, a došao je u trenutku kada ukrajinske snage uspješno zaustavljaju ruski napredak na fronti i kada je Ukrajina počela napadati s daleko većom snagom duboko unutar teritorija Kremlja.

Putina su nedavno krtitizirali i proratni blogeri i influenceri.

Balujevski je poznat po ranom zagovaranju preventivnih nuklearnih udara ako se Rusija suoči s egzistencijalnim prijetnjama, a u svom govoru još je rekao: "Što bismo trebali učiniti u ovoj situaciji? Nastaviti Specijalnu vojnu operaciju još nekoliko godina kao rat iscrpljivanja? A koga ćemo točno iscrpiti? Cijelu Europu? Cijeli NATO, zajedno s Japanom i svima ostalima koji su im se pridružili? A što je s nama samima?"