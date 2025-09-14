VIDEO Voditelj popularne emisije šokirao izjavom: "Jednostavno ih ubijte injekcijom"

Voditelj popularne američke emisije Fox & Friends, Brian Kilmeade, šokirao je javnost prijedlogom da se beskućnici s problemima mentalnog zdravlja koji odbijaju pomoć eutanaziraju.

Suvoditelji, Ainsley Earhardt i Lawrence Jones razgovarali su o slučaju ubojstva Irine Zarutske, ukrajinske izbjeglice, i rekli da osumnjičenik, koji ima bogat kriminalni dosje i dijagnosticiranu mentalnu bolest, treba biti uklonjen s ulice puno ranije.

"Ovo se događa diljem zemlje, i to nije pitanje novca. Milijarde dolara utrošene su na pomoć s mentalnim zdravljem i pomoć beskućnicima. Mnogi od njih ne žele sudjelovati u programima, i ne treba im ostavljati izbor – ili ćeš uzeti resurse koje ti dajemo ili odlučuješ ići u zatvor", rekao je.

Tada se u raspravu uključio Kilmeade. Prekinuvši kolegu, izjavio je: "Ili nevoljna smrtonosna injekcija. Ili nešto. Samo ih ubijte". Na šokantan komentar nitko nije reagirao i razgovor je nastavljen. Raspravu pogledajte u videu.