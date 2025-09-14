VIDEO Voditelj popularne emisije šokirao izjavom: "Jednostavno ih ubijte injekcijom"

Suvoditelji, Ainsley Earhardt i Lawrence Jones razgovarali su o slučaju ubojstva Irine Zarutske, ukrajinske izbjeglice, i rekli da osumnjičenik, koji ima bogat kriminalni dosje i dijagnosticiranu mentalnu bolest, treba biti uklonjen s ulice puno ranije.
"Ovo se događa diljem zemlje, i to nije pitanje novca. Milijarde dolara utrošene su na pomoć s mentalnim zdravljem i pomoć beskućnicima. Mnogi od njih ne žele sudjelovati u programima, i ne treba im ostavljati izbor – ili ćeš uzeti resurse koje ti dajemo ili odlučuješ ići u zatvor", rekao je.
Tada se u raspravu uključio Kilmeade. Prekinuvši kolegu, izjavio je: "Ili nevoljna smrtonosna injekcija. Ili nešto. Samo ih ubijte". Na šokantan komentar nitko nije reagirao i razgovor je nastavljen. Raspravu pogledajte u videu.
Fox News casually suggesting that we mass murder homeless people.
“Or involuntary lethal injection or something. Just kill them.”
Universal healthcare, housing, and anti-poverty programs are considered more “radical” on Fox News than mass murder.pic.twitter.com/3dPRjoGnqk