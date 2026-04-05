Pregazio psa i pobjegao. Sud vlasniku odredio odštetu: "Živio je kao član obitelji..."

Sud u španjolskom gradu Santa Cruzu na otoku Tenerife dosudio je odštetu od 5000 eura vlasniku psa zbog pretrpljene duševne boli nakon što je njegov ljubimac pregažen, a vozač pobjegao s mjesta događaja, izvijestio je portal El Diario.

Napuštenog psa, na jugu Tenerifa, bio je udomio par s djevojčicom. Četiri godine je živio u njihovom domu, zajedno s još jednim psom, sve dok ga 2023. vozač automobila nije pregazio na pješačkom prijelazu.

Vlasnik, koji ga je u tom trenutku držao za uzicu, bio je ozlijeđen. Pas je uginuo na mjestu, a vozač pobjegao.

No, više od dvije godine kasnije pravosuđe je procijenilo moralnu štetu, koju je ta smrtonosna nesreća prouzročila vlasniku životinje, na 5000 eura. Sutkinja smatra da iznos odgovara "ogromnom emotivnom utjecaju" koji je doživio vlasnik kada je nazočio pogibiji svog psa. Patnju, navedeno je u presudi, dodatno je pogoršalo ponašanje vozača, koji je pobjegao.

Osiguravajuća kuća vozača (Zurich) uložila je žalbu na tu presudu pred Županijskim sudom u Santa Cruzu. Raspravljalo se samo o visini odštete. Tvrdili su da prva presuda nije objasnila okolnosti nesreće te su uspoređivali slučaj s drugima iz Cádiza, A Coruñe, Córdobe i Málage gdje su iznosi varirali između 1000 i 2500 eura.

Osiguravajuća kuća tvrdila je da nije uzeta u obzir činjenica koja je bila navedena u policijskom izvještaju: loša vidljivost u trenutku nesreće.

Također je argumentirala da je vrijeme koje je obitelj provela s psom bilo kraće nego u drugom slučaju u Barceloni gdje je dosuđena manja odšteta, a da je to potrebno uzeti u obzir kako bi se "na neki način izmjerila emotivna veza između vlasnika i životinje".

Odvjetnica osiguravajuće kuće napomenula je da nije dokazano prekoračenje brzine vozila, te da niti izvještaj sudskog liječnika niti klinički izvještaj Kanarske zdravstvene službe (SCS) ne spominju "psihološku štetu" oštećenika. Rekla je da je podnositelj tužbe posjetio psihologa "samo jednom, šest mjeseci nakon nesreće".

Odvjetnica je smatrala da je iznos od 1500 eura dovoljan za određivanje naknade na temelju "postojeće sudske prakse u sličnim slučajevima". Sud je, međutim, odbio žalbu osiguravajuće tvrtke i presudu učinio pravomoćnom.

Prilikom procjene moralne štete, sutkinja je uzela u obzir "vrijeme koje je tužitelj proveo u društvu životinje, naklonost koju je pružao kućnom ljubimcu i bol zbog njegovog gubitka nakon godina međusobnog druženja". Njegova partnerica je ispričala na sudu da je od trenutka nesreće njezin suprug imao noćne more u kojima je "ponovno proživljavao ono što se dogodilo".

Sud je zaključio da izvještaj psihologa i svjedočenja otkrivaju "ogroman emocionalni utjecaj koji je pretrpio tužitelj, bez potrebe za dokazivanjem postojanja psihičkih posljedica".

"Bol nosi cijela obitelj jer je pas živio kao član obitelji", navedeno je u presudi gdje je spomenuta i bol njihove kćeri. "Više od tri godine u životu djeteta je vrlo značajan period", piše ondje. Činjenica da je vozač napustio mjesto nesreće "povećala je bol i patnju" vlasnika životinje, ustvrdio je nadalje sud.

Zaključno, sud u Santa Cruzu potvrdio je odštetu od 5000 eura koju je odredila sutkinja prvog stupnja jer je njena odluka "ispravno obrazložena i odmjerena te se ne čini proizvoljnom niti pretjeranom". Nadalje, naložio je plaćanje sudskih troškova osiguravajućoj tvrtki i vozaču.

El Diario nije naveo kada i kako je vozač bio otkriven nakon počinjenja prometne nesreće. Nije naveo ni rasu psa.