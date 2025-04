Tisuće ljudi opraštaju se od pape Franje čija je poniznost dotaknula vjernike diljem svijeta. Gužve su se stvorile ispred bazilike Svetog Petra jer su brojni turisti i vjernici čekali u dugom redu kako bi vidjeli tijelo prvog pape isusovca i prvog pape iz Argentine.

Procjena koja je iz službenih krugova pristigla oko 17 sati govorila je o stotini tisuća ljudi koji su se u srijedu uspjeli oprostiti od pape. Redovi su jako dugi, a mnogi čekaju i duže od pet sati.

Vjernici koji u srijedu nisu uspjeli doći do pape, moći će to učiniti još u četvrtak i petak do 19 sati, kada će papin kemerlengo obaviti ceremoniju zatvaranja lijesa.

Sigurnost je na najvišoj razini, a na terenu je oko 2000 pripadnika civilne zaštite.

