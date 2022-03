Lesija i Valerij, dvoje mladih ukrajinskih boraca, vjenčali su se u nedjelju u vojnim odorama, u neposrednoj blizini bojišta.

U nedjelju su se u ratnim uvjetima vjenčala dva borca 112. brigade teritorijalne obrane, Lesija i Valerij. Vjenčao ih je vojni kapelan, prenose mediji.

Brak su započeli u vojnim odorama, u pauzi između granatiranja i borbi.

Kolege iz brigade bili su svjedoci u svečanosti koja je zbog ratnih događanja trajala kratko.

Today, in the field conditions of #UkraineRussiaWar, two fighters of the 112 brigade of the territorial defense, Lesya and Valeriy got married. The military chaplain married them. pic.twitter.com/5g7MNDQ5zZ