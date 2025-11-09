Visoki valovi na rajskim plažama odnijeli dva života: Sve više ozlijeđenih, proglašeno stanje pripravnosti

Kanarski otoci su od petka u stanju pripravnosti zbog nevremena koje je stvorilo snažan vjetar i visoke valove koji su na plažama Tenerifa već odnijeli živote dviju osoba.

U subotu poslijepodne deset je osoba palo u more zbog velikog vala u Puerto de la Cruzu, a jedna od njih je preminula. Pripadnici lokalne policije i druge osobe koje su se nalazile na mjestu događaja izvukli su unesrećene iz vode, a lokalne sigurnosne službe utvrdile su da se jednoj ženi stalo srce te su započeli s reanimacijom.

Osoblje Kanarske hitne službe, koje je na mjesto događaja poslalo pet ambulanti, nastavilo je pokušaje spašavanja života, ali bez uspjeha te je potvrđena njezina smrt, izvijestila je Antena.

Osim toga, tri osobe zadobile su teške tjelesne ozljede i prevezene su u Sveučilišnu bolnicu Kanarskih otoka i u Sjevernu bolnicu otoka. Još šest osoba hospitalizirano je s lakšim ozljedama.

ATENCIÓN: imágenes sensibles.



Ayer murieron 3 personas y 20 resultaron heridas en Tenerife al verse arrastradas por el oleaje.



No cesamos en nuestro empeño de avisar a la población sobre los riesgos de ir a ver temporales en zonas no seguras, sin resultado.



Por favor, cabeza. pic.twitter.com/qR9Hbd3zzd — Adrián 🚒 (@BB3Adri) November 9, 2025

Istog poslijepodneva, na plaži El Cabezo u Granadilli pronađeno je tijelo muškarca koji je plutao u vodi. Hitne službe su oko 14 sati zaprimile poziv da je iz vode izvučeno tijelo koje je plutalo. Pokušano je reanimiranje, ali bez uspjeha te je smrt potvrđena nekoliko minuta kasnije.

Još šest osoba ozlijeđeno je zbog velikog vala na plaži San Roque de Las Bodegas, također na Tenerifima. U pitanju su tri muškarca i tri žene, od kojih je jedna helikopterom prevezena u bolnicu, četiri je u bolnicu prevezlo vozilo hitne pomoći, a jedna je zbrinuta na mjestu nesreće.