Dugo čekana promjena mogla bi nanijeti štetu? "Mi u Hrvatskoj imamo tragičnu situaciju..."

Rast minimalne plaće ne smije se ponovno prebacivati na leđa poslodavaca - poručuju iz Udruge Glas poduzetnika. Država bi se, tvrde, trebala odreći dijela prihoda iz poreza i doprinosa i pokazati da minimalac ne diže samo radi sebe. Smatraju da prostora za smanjenje itekako ima.

"Kad državi recimo treba više novca u proračunu, dobar način je da poveća minimalne plaće, kao i druge plaće. Mi mislimo ako stvarno želimo pomoći onima koji imaju najmanje da bi država trebala rasteretiti da ne uzima mirovinsko ili zdravstveno ili da postoji minimalac koji plaćaju neovisno o bruto plaći", rekao je Boris Podobnik, predsjednik Udruge Glas poduzetnika.

Boris Podobnik, predsjednik udruge Glas poduzetnika Foto: Dnevnik Nove TV

Porez na plaće, ističe, rastao je više od samih plaća. Iz osnovne bruto plaće oduzimaju se doprinosi za mirovinsko osiguranje (I. i II. stup = 20 posto). Na preostali iznos, iznad osobnog odbitka, obračunavaju se porez na dohodak što ovisi o lokalnoj samoupravi. Poslodavac dodatno plaća doprinose, najviše za zdravstveno osiguranje (16,5 posto).

"Ne znam točno napamet, ali vidim svaki mjesec na listi. Ali dosta", rekla je Petra iz Zagreba. "Nema od toga ništa. Otkad smo došli na euro sve je otišlo dva tri puta skuplje", dodao je Želimir.

Da bi upravo u smanjenju zdravstvenog doprinosa moglo biti rješenje, smatra ekonomska stručnjakinja Marijana Ivanov: "Mogući scenarij je da se do iznosa 1050 eura, koliko se odnosi na bruto nove minimalne plaće, stavi 15,3 posto doprinosa za zdravstvo. Mislim da bi zapravo do tog određenog iznosa u visini minimalne plaće svima trebalo smanjiti zdravstveni doprinos."

Time bi, kaže, radnici dobili nešto veću neto plaću, poslodavci dio troška manje, a na gubitku, ističe, ne bi bile ni lokalne jedinice.

Poduzetnici pak i tu vide rješenje. "Same općine i gradovi mogu imati neki povrat, mogu iznaći načine kako kroz subvencije najugroženijima vratiti novac", kaže Podobnik.

Iz Ministarstva financija poručuju da je već formirana radna skupina koja analizira sustav obračuna: "Po završetku analize i na temelju rezultata analize donijet će se prijedlozi izmjena propisa o doprinosima i porezu na dohodak s ciljem pojednostavljenja i poboljšanja tih sustava poštujući osobito načela jednakosti i pravednosti u oporezivanju."

Marijana Ivanov Foto: Dnevnik Nove TV

"Mi u Hrvatskoj imamo tragičnu situaciju da svi oni koji rade, odnosno sami poslodavci u takvim aktivnostima financiraju zdravstveni sustav. Istodobno oni koji ostvaruju dohodak od kapitala ga ne financiraju, oni koji ostvaruju dohodak od imovine ga ne financiraju, tu bi trebalo biti pravednije", rekla je Ivanov.

Jer, kako ističu poduzetnici, ovakva situacija dugoročno bi mogla ugroziti radna mjesta, domaću industriju i konkurentnost