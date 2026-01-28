VIDEO Požar u poznatom zimovalištu: Vatrena stihija zahvatila krov luksuznog hotela, evakuirano gotovo 300 ljudi

Deseci ljudi evakuirani su u utorak navečer nakon što je požar zahvatio hotel s pet zvjezdica u poznatom skijalištu Courchevel u francuskim Alpama.

Požar je izbio oko 19 sati na tavanu hotela Hôtel des Grandes Alpes, objavila je prefektura regije Savoie. Prema službenim informacijama, u incidentu nije bilo ozlijeđenih.

U početku je evakuirano gotovo sto ljudi, no lokalni mediji kasnije su izvijestili da se broj evakuiranih popeo na oko 270 osoba nakon što se vatra proširila na obližnju zgradu. Gosti i osoblje hotela privremeno su smješteni u druge hotele u skijalištu, priopćile su lokalne vlasti.

"Evakuacija je protekla mirno i zasad nema izvješća o ozlijeđenima", navodi se u službenom priopćenju, piše Reuters.

Incendie en cours dans un hôtel de #Courchevel. Pompiers, secours et #FDO fortement mobilisés, une centaine d'évacuations.

Požar je ponovno otvorio pitanja sigurnosnih mjera u planinskim turističkim odredištima, posebno nakon tragedije koja se dogodila na Staru godinu u švicarskom ljetovalištu Crans-Montana, gdje je u požaru u jednom baru poginulo 40 ljudi, a više od 100 je ozlijeđeno, među njima i velik broj tinejdžera.