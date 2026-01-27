Procurili iskazi vlasnika bara u Crans Montani: Negiraju krivnju

Tijekom požara na Staru godinu u Crans-Montani poginulo je 40 ljudi. Nekoliko žrtava, među njima i konobarica Cyane Panine, pokušalo je pobjeći kroz izlaz koji je bio zaključan te su ostali zarobljeni, piše Le Parisien.

"Uvijek je bilo otvoreno, nema dana da se ne pitam zašto su ova vrata bila zatvorena te večeri", rekla je voditeljica bara Jessica Moretti te dodala kako su zaposlenicima uvijek govorili da ta vrata moraju ostati otvorena.

Jacques Moretti tijekom saslušanja je krivnju prebacio na jednog od zaposlenika, no on se s tim ne slaže.

Zaposlenik tvrdi da ga je šef, odnosno Moretti, zamolio da pomogne u smjeni iako tog dana nije bio na dužnosti.

Francuz, koji radi u drugom lokalu obitelji Moretti, pozvan je donijeti led jer ga je u prepunom baru ponestalo. Otišao je oko 30 sekundi prije izbijanja požara.

Na saslušanju je par Moretti rekao kako se mladić osjećao krivim zbog zatvaranja pomoćnih vrata. Jacques Moretti izjavio je da je zaposleniku poslao poruku u kojoj ga je pozvao da ostane i preuzme odgovornost.

Mladić i dalje negira krivnju i tvrdi da je sve zabilježeno kamerama.

"Postoje nadzorne kamere koje su još radile kad sam otišao", nadodaje zaposlenik.

Bez obzira na situaciju, zaposlenik ne krivi Morettije za incident i smatra da nitko nije mogao znati da će do toga doći.