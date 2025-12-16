Kako je izglasan Lex Bačić? Zastupnici zaglavili kartice u stroj i namjestili automatsko glasanje

Saborski zastupnici Možemo! Marin Živković i Sandra Benčić ustvrdili su u utorak da je Zakon o prostornom uređenju donesen suprotno Ustavu, zbog čega je njihov Klub podnio predstavku saborskom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav zbog teške povrede načela osobnog glasanja.



"Zakon je donesen suprotno članku 82. Ustava RH koji jasno propisuje da zastupnik glasa osobno. Tijekom glasanja o amandmanima u Saboru zastupnici su zaglavili kartice u gumb za glasanje, mehanički hakirali stroj i time onemogućili osobno i svjesno odlučivanje o svakom amandmanu”, kazao je Živković na konferenciji za novinare.

Naveo je da su takve nepravilnosti uočene kod zastupnika Predraga Štromara (HNS), Hrvoja Zekanovića (HDS) i Ivice Mesića (DP), čiji su se glasovi bilježili dok su oni u to vrijeme bili na mobitelima. "Štromar je takvim automatiziranim glasanjem čak glasao protiv vlastitog amandmana", naglasio je Živković.

"Ako netko drugi glasa umjesto vas, ili ako robot glasa umjesto vas, to glasanje ne može biti legalno. A ako amandmani nisu izglasani u skladu s Ustavom, onda ni konačni prijedlog zakona ne može biti ustavan", ocijenio je Živković.

Klub Možemo! smatra da su opisane nepravilnosti kontaminirale cijeli zakonodavni proces, zbog čega traži da saborski Odbor za Ustav pregleda snimke i utvrdi koje su osobe glasale bez osobnog sudjelovanja, utvrdi povredu Ustava i Poslovnika prilikom glasanja o amandmanima, zauzme obvezujuće stajalište o tome predstavlja li opisani način glasanja osobno glasanje, ocijeni pravne posljedice tih povreda na valjanost Zakona te predloži mjere za za otklanjanje povrede, uključujući mogućnost ponovnog glasanja.

"Riječ je o zakonu koji se od početka donosi na silu", zaključio je Živković podsjetivši na cijeli postupak, od savjetovanja, izmijene članaka do donošenja.

Klubovi Možemo!, SDP, Centar, GLAS i DOSIP najavili su da će tražiti ocjenu ustavnosti sva tri prostorno-građevinska zakona, o prostornom uređenju, o gradnji i o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu. Ako Ustavni sud odluku ne donese u primjerenom roku, spremni su mobilizirati građane za referendum.

"Shvaćamo da je premijera strah da će mu građani srušiti zakon na referendumu. I treba ga biti strah jer ako druge institucije zakažu, građani će ga itekako srušiti", kazala je Benčić i poručila premijeru da je "debelo autoritarno zastranio" ako misli da može građanima zabraniti referendum.