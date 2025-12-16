U požaru doma za starije smrtno stradalo 17 korisnika: Uhićeni ravnatelj i njegova suradnica

Bivši ravnatelj doma umirovljenika u Tuzli, u kojem je početkom studenog u požaru smrtno stradalo 17 štićenika, uhićen je u utorak pod sumnjom da je zbog lošeg upravljanja odgovoran za tu tragediju.

Iz Tužiteljstva Tuzlanske županije potvrdili su kako je, uz bivšeg ravnatelja Mirsada Bakalovića, uhićena i njegova nekadašnja savjetnica u domu Zinaida Halilović-Razić, koja je u vrijeme požara bila šefica Službe za ekonomske i opće poslove te članica Upravnog odbora ustanove.

Bakalović je ostavku na dužnost ravnatelja podnio odmah nakon požara.

Vatra je 4. studenog izbila na višim katovima zgrade doma umirovljenika, a svi nastradali bili su smješteni na odjelu za teško pokretne osobe. Umrli su uslijed trovanja ugljikovim monoksidom jer ih nisu uspjeli na vrijeme evakuirati.

Vještačenjem je utvrđeno da je požar izbio zbog kratkog spoja na oštećenom kablu radioprijemnika koji su koristili štićenici. Međutim, tužiteljstvo sumnja da su odgovorni svjesno propustili poduzeti niz zakonom propisanih mjera zaštite iako se radilo o objektu visokog rizika u kojem je boravilo oko 180 korisnika, od kojih je više od stotinu bilo teško bolesno ili nepokretno.

Bakaloviću se stavlja na teret da nije uspostavio sustav rane dojave požara, nije osigurao tehničke uvjete za evakuaciju, nije nadzirao zabranu korištenja električnih uređaja te nije pravilno organizirao smještaj štićenika prema njihovoj pokretljivosti. Također se sumnja da je zaposlio i rasporedio noćno i zaštitno osoblje bez propisane stručne osposobljenosti, piše Klix.ba.

"Nalaz i mišljenje vještaka o uzrocima požara su početni dio istražnih radnji koje se provode i koje će u daljem radu biti provedene kako bi se utvrđivala odgovornost i propusti, u cilju prikupljanja činjenica bi li posljedice bile izbjegnute ili umanjene", naveli su iz Tužiteljstva.