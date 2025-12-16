Mlaka isprika Macron nakon što je aktivistice nazvala ku*kama: "Ljudi imaju pravo slobodno govoriti"

Supruga francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, Brigitte, ispričala se nakon što je uhvaćena kako feminističke aktivistice naziva "sales connes", što bi na hrvatskom značilo "glupe ku*ke", ali je rekla da bi trebala imati pravo reći što misli - dalje od kamera.

Macron je inzistirala da su njezine izjave izrečene privatno, u razgovoru s glumcem i komičarom Aryjem Abittanom, prije njegova nastupa. Abittan je 2021. optužen za silovanje, ali istražitelji su 2023. odustali od slučaja navodeći nedostatak dokaza.

"Žao mi je ako sam povrijedila žene koje su žrtve seksualnog nasilja. Ja sam predsjednikova supruga, ali sam i ja svoja osoba i u privatnom kontekstu mogu si dopustiti ponašanje na način koji nije primjeren… Ljudi imaju pravo slobodno govoriti i misliti", rekla je Macron, prenosi Politico.

Skandal je izbio nakon videozapisa koji se brzo proširio društvenim mrežama, u kojem Macrom pita Abittana kako je, na što on odgovara "da se boji", vjerojatno misleći na mogućnost da prosvjednici prekinu njegov nastup. Francuska prva dama tada je odgovorila: "Ako bude glupih k*čki, izbacit ćemo ih".

Brigitte Macron qualifie de "sales connes" les militantes mobilisées devant le théâtre où se produit un homme qui a été accusé de violences sexuelles.



Les violences, la fameuse « grande cause du quinquennat ». pic.twitter.com/ZktAOJFa4C — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) December 8, 2025

Manja skupina aktivistica koje su nosile kartonske maske s Abittanovim licem pokušala je prekinuti predstavu u Parizu, vičući "Abittan silovatelj" prije nego ih je osiguranje izbacilo iz dvorane, vidljivo je na videozapisima koji su objavili francuski mediji.

Komentari prve dame izazvali su ogorčenje francuskih političara, feminističkih organizacija i poznatih osoba iz filmske industrije. Hashtag #JeSuisUneSaleConne pokrenut u znak solidarnosti s prosvjednicama, a podijelilo ga je više poznatih osoba, uključujući Judith Godrèche, ikonu francuskog #MeToo pokreta i dobitnicu Oscara Marion Cotillard.

Abittan se trenutačno nalazi na svojoj prvoj turneji otkako su istražni suci odlučili da protiv njega neće biti podignuta optužnica zbog navodnog silovanja. Iako je utvrđeno da je podnositeljica prijave pretrpjela posttraumatski stres, pravosudna tijela navela su da nema dovoljno elemenata za zaključak da je spolni odnos bio prisilan. Abittan je zanijekao bilo kakvu krivnju i izjavio da je odnos bio dobrovoljan.