VIDEO Nevjerojatan trenutak na Crvenom trgu: 11-godišnjakinja se suprotstavila Putinu pred svima

Ruski predsjednik Vladimir Putin doživio je neugodan trenutak tijekom javnog događaja na Crvenom trgu u Moskvi kada mu se 11-godišnja djevojčica Kira Pimenova hrabro obratila i otvoreno kritizirala način na koji se ruske vlasti odnose prema ranjenim vojnicima.

Pred okupljenim svećenicima, dužnosnicima i kamerama Kira je Putinu rekla da je njezin ujak, 46-godišnji Anton Fisyura, ranjen u ruku, ali da mu je naređeno da se vrati na front prije nego što se uspio oporaviti.

"Moj ujak je sada na frontu. Bio je ranjen u ruku, bio je u bolnici. Uopće ga ne liječe, a sada ga šalju natrag na misiju. Voljela bih da ga prebace u dobru bolnicu u Rusiji", rekla je hrabra djevojčica.

Putin je, vidno nelagodno, kimnuo i odgovorio:

"Svakako ćemo ga pronaći, u redu?" rekao je.

No ruski vođa nije dao nikakvo konkretno obećanje da će vojnik biti povučen s bojišta. Promatrači su ocijenili da je to bio ponižavajući trenutak za Putina. Rijetko se itko, a kamoli dijete, usudi suočiti s njim zbog stanja u ruskoj vojsci.

Kirina obitelj teško je pogođena ratom. Njezin otac, 36-godišnji Vladimir Pimenov, poginuo je prošle godine u borbama u Donjeckoj regiji, a posmrtno je odlikovan Ordenom za hrabrost. Dva druga ujaka i dalje su na frontu, dok majka Viktorija Pimenova radi kao odvjetnica i zastupa obitelji mobiliziranih vojnika.

Na kraju razgovora Kira je Putinu poklonila ručno izrađenu igračku Čeburašku, popularnog sovjetskog lika, koju je isplela za svoje rođake na bojištu.

"Igračku Čeburašku isplela sam za svog ujaka Antona, zatim za ujaka Vanju i ujaka Juru, koji sada brane domovinu. Moje igračke sigurno će im donijeti sreću", rekla je Kira.

Putin ju je poljubio u glavu i brzo se udaljio. Snimka njihova susreta brzo se proširila internetom te izazvala lavinu reakcija, suosjećanja prema djevojčici i osuda Kremlja zbog načina na koji se postupa s ranjenim vojnicima.