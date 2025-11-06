Znaju li crnokošuljaši iz Splita da su prijetili i vikali "smeće srpsko" hrvatskom policajcu i vukovarskom branitelju?

Kad su se na internetu pojavile snimke napada crnokošuljaša na kulturnu priredbu u Splitu, svi su mogli primjetiti prosijedog i smirenog gospodina kako govori okupljenima: "Naši branitelji ne daju da se održi pa ćemo izaći."

Bio je to Marko Veselinović, čelnik Srpskog kulturnog društva Prosvjete, domaćin čitave otkazane priredbe i čovjek koji je 1991. kao policajac poslan u Vukovar gdje je sudjelovao u obrani grada. Čitava intervencija maskiranih crnokošuljaša odigrala se jer su smatrali da je neprimjereno da se bilo kakva priredba srpskog kulture održava u mjesecu kad se obilježava pad Vukovara.

Tako nešto očito nije po njima dozvoljeno ni jednom od branitelja Vukovara, nekadašnjem policajcu Marku Veselinoviću. On im to nije previše zamjerio. Čak i u tom trenutku, okupljenim i prestrašenim gostima iz Srbije, imenovao je svoje napadače kao "naši branitelji". Ne "branitelji", ne "njihovi branitelji", nego baš "naši branitelji". Ovom užasu koji se upravo događao uprkos, Veselinović se i dalje smatrao "našim", a branitelje "svojim". Iako se okupljenima, pa i Veselinoviću, vikalo da su "smeće srpsko".

Pokazao je puno više poštovanja za grupu nasilnika, nego je grupa nasilnika pokazala prema jednom branitelju Vukovara dok je u ime Vukovara nasrnula na istog tog branitelja. Sigurno to nisu znali, no i da jesu, bi li to nešto promijenilo u njihovim glavama?

Sedamtesetogodišnji Veselinović umirovljeni je diplomirani kriminalist s dugogodišnjim iskustvom rada u policiji, kao i sudjelovanjem u obrani Vukovara 1991. godine. O tome za 24 sata nije želio puno govoriti, jer kao i uvijek i tu večer i onda u Vukovaru, samo je radio posao policajca.

"Ne želim se hvaliti, samo sam radio svoj posao kao policajac i građanin Hrvatske, što sam od rođenja, i što ću do smrti biti. Moj je posao bio u Vukovaru organizirati policiju, koja je u početku jedina grad i branila, to je sve što vam mogu reći", skroman je Veselinović.

"Davno sam strahove prebolio"

Splitska policija poslala ga je 1991. godine u Vukovar, kako bi tamo organizirao policijsku upravu. Kako je vojska tada bila tek u povojima, policajci su bili ti koji su prvi branili grad od sve snažnijih napada, a osim toga bila je tu i njihova osnovna djelatnost održavanja reda u gradu.

Među posljednjima je izašao iz grada kroz legendarno kukuruzište kroz koje je bila održavana zadnja veza između okruženog grada i ostatka Hrvatske. Do odlaska u mirovinu 1991. godine radio je kao policijski inspektor, prvo kao kriminalist na imovinskom kriminalitetu, a onda na krvnim deliktima. Nositelj je priznanja za obranu Vukovara.

Predsjednik pododbora Prosvjete Split, postao je prema riječima njegovih bližnjih, jer je preko kulture i poznanstva s velikim brojem ljudi širio prijateljstvo i doprinosio društvu u kojem nisu važne razlike.

"Vodi ga misao da upravo različitosti čine društvo bogatijim", kažu oni koji ga znaju. Pododbor u Splitu radi već 20 godina i nikada do sada nije bilo napada ni na koju manifestaciju.

Marko Veselinović samo tjedan dana prije ovog sramotnog ustaškog orgijanja odveo je autobusom članove SKD Prosvjeta iz Splita, njih pedeset u Vukovar da tamo polože vijence i odaju počast svim žrtvama. Iako nije htio više komunicirati o svemu što je opravdao istragom koja je u tijeku, ipak je odgovorio na pitanje je li se bojao upada crnokošuljaša.

"Nisam ih se plašio, davno sam te strahove prebolio. Samo mi je bilo važno zaštititi djecu."