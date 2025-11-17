VIDEO Pogledajte što pjeva Maduro dok Trump šalje ratne brodove prema Venezueli

Venezuelski predsjednik Nicolás Maduro na subotnjem se skupu obratio okupljenima pozivom na mir, a usred govora iznenada je zapjevao pjesmu Johna Lennona "Imagine".

Njegov nastup dolazi u trenutku povećanih napetosti sa Sjedinjenim Državama, čija administracija pod vodstvom Donalda Trumpa jača vojnu prisutnost u Karipskom moru, tvrdeći da želi suzbiti trgovinu drogom.

Maduro je u govoru istaknuo Lennona kao umjetnika koji je čovječanstvu ostavio neizbrisiv trag. Pozvao je mlade da potraže i pročitaju tekst pjesme koju je opisao kao nadahnuće za sve generacije. Nakon što je zastao i otpjevao nekoliko stihova, rekao je da je riječ o pjesmi koja ostaje himna kroz sva razdoblja te da Lennon zaslužuje vječno sjećanje.

Madurovi pozivi na mir dolaze u trenutku kada američki ratni brodovi patroliraju vodama blizu Venezuele. Washington tvrdi da je riječ o operaciji usmjerenoj na suzbijanje narkokartela, dok Caracas to vidi kao čin agresije i pokušaj destabilizacije venezuelske vlade.

U nedjelju je u Karipsko more uplovio USS Gerald R. Ford, najnapredniji američki nosač zrakoplova, s više od 4000 mornara i desecima borbenih letjelica. Pentagon je ranije priopćio da će raspoređivanje nosača povećati američke mogućnosti nadzora i presretanja nedopuštenih aktivnosti te da je operacija dio šire misije razbijanja transnacionalnih kriminalnih organizacija.

Venezuela je odgovorila raspoređivanjem trupa i gomilanjem oružja i opreme diljem zemlje.