Trump izdao naređenje za napad: Amerika pokreće operaciju, američki nosač aviona pred obalom

Američki ministar obrane Pete Hegseth službeno je najavio pokretanje nove američke vojne operacije usmjerene protiv takozvanih narkoterorista dok Washington nastavlja gomilati trupe, ratne brodove i borbene zrakoplove u Latinskoj Americi.

Hegseth je na platformi X objavio da se pokreće operacija Južno koplje, koju će predvoditi Zajednička operativna skupina Južno koplje u suradnji sa zapovjedništvom SOUTHCOM.

"Predsjednik Trump naredio je akciju, a Ministarstvo obrane je provodi", napisao je Hegseth.

Naglasio je da je cilj misije obrana američke domovine, uklanjanje narkoterorista iz zapadne hemisfere i sprječavanje dolaska droge u SAD. Poručio je i da je zapadna hemisfera američko susjedstvo koje Washington namjerava zaštititi.

SOUTHCOM je u zasebnoj objavi naveo da američki marinci provode topničku obuku na amfibijskom jurišnom brodu USS Iwo Jima u Karibima, kao podršku prioritetima predsjednika Donalda Trumpa usmjerenima na razbijanje ilegalne trgovine drogom i jačanje sigurnosti SAD-a.

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering.



Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR.



Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

Hegsethova izjava stigla je neposredno nakon vijesti da je američka vojska izvela svoj dvadeseti napad na brodove u Karibima i Pacifiku. U najnovijem napadu, izvedenom početkom tjedna, ubijene su četiri osobe. Prema navodima CNN-a, neimenovani dužnosnik Pentagona rekao je da u napadu na sumnjivi brod za krijumčarenje droge nije bilo preživjelih. To je posljednji u nizu smrtonosnih napada na plovila u ovom području, u kojima je do sada, prema dostupnim informacijama, poginulo oko 80 ljudi. Washington tvrdi da cilja na narkokartele, ali nije ponudio jasne dokaze ni pravno uporište za takve akcije.

Na kritike pojedinih članica G7 američki državni tajnik Marco Rubio odgovorio je da europski saveznici neće određivati kako će Washington štititi svoju nacionalnu sigurnost.

Očekuje se i skoriji dolazak USS Gerald R. Forda, najnaprednijeg američkog nosača zrakoplova, uz obalu Venezuele, što analitičari opisuju kao demonstraciju američke vojne moći kakva u regiji nije viđena generacijama. Raspoređivanje nosača dio je šireg gomilanja američkih snaga na moru i u zraku, službeno u sklopu strategije protiv latinoameričkih narkobandi, no mnogi smatraju da je pravi cilj povećani pritisak na venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura.

Maduro je u obraćanju na državnoj televiziji optužio SAD da sve izmišlja kako bi opravdao napade na brodove u regionalnim vodama i kako bi stvarao prijetnju Venezueli. Naglasio je da Washington, s obzirom na to da ne može optužiti Venezuelu za posjedovanje zabranjenog oružja, izmišlja bizarnu priču o navodnom krijumčarenju.

Venezuelsko ministarstvo obrane priopćilo je da je gotovo 200.000 vojnika sudjelovalo u dvodnevnim vježbama podignute borbene spremnosti zbog, kako kažu, imperijalističke prijetnje koja dolazi od rastućeg američkog vojnog prisustva. Ministar obrane Vladimir Padrino Lopez poručio je da je američko raspoređivanje snaga na Karibima vulgaran napad na suverenitet i mir Venezuele i cijele regije.

Elizabeth Dickinson, viša analitičarka Međunarodne krizne skupine, izjavila je za Associated Press da nosač zrakoplova ne donosi ništa korisno za borbu protiv trgovine drogom u regiji te smatra da je riječ o poruci usmjerenoj na dodatni politički pritisak na Caracas.