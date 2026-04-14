VIDEO Tajkun je imao neobičnu želju kako da bude pokopan: Policija sada istražuje slučaj

U kineskoj pokrajini Liaoning održan je neobičan i kontroverzan sprovod lokalnog tajkuna, koji je izazvao veliku pozornost javnosti i postao viralan na društvenim mrežama.

Prema navodima lokalnih medija, posljednja želja pokojnika bila je da bude pokopan zajedno sa svojim luksuznim automobilom. Tijekom pogrebne ceremonije, bager je u grob spustio crni Mercedes-Benz S450L, procijenjene vrijednosti oko 130.000 eura.

Automobil je bio ukrašen velikom crvenom mašnom, a dodatnu pozornost privukla je personalizirana registarska pločica s brojem 8888, čija se vrijednost procjenjuje na oko 12.000 eura. U kineskoj kulturi broj osam simbolizira bogatstvo i sreću, zbog čega su takve kombinacije posebno cijenjene.

Yesterday, the family of a deceased wealthy Chinese man held a funeral for him. Buried alongside him was his Mercedes-Benz. This act represents his wish: that he continues to live as a wealthy man in underground world.

This practice is rooted in Chinese tradition; in ancient… pic.twitter.com/Me4y2L2KXj — Bin Xie (@bxieus) April 10, 2026

Snimke neobičnog pogreba brzo su se proširile internetom, a prikazuju radnike kako uz pomoć dizalice i teške mehanizacije spuštaju vozilo u veliku jamu pored pokojnika. Reakcije javnosti bile su podijeljene, no velik broj korisnika kritizirao je taj čin kao pretjerano rasipanje i nepotrebni luksuz.

"Bez riječi sam", komentirao je jedan od mještana, dok su drugi izrazili sumnju da bi automobil mogao ubrzo postati meta pljačke, podsjećajući na ranije slučajeve u kojima su grobnice s vrijednim predmetima bile opljačkane svega nekoliko dana nakon pokopa, piše The Sun.

Zbog velikog interesa javnosti i kontroverzi koje je izazvao lokalne vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile okolnosti toga nesvakidašnjeg pogreba.