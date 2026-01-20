VIDEO Izraelske snage potjerale zaštitare i srušile zgrade UN-a: "Ovo je napad bez presedana"

Izrael je u utorak srušio objekte unutar kompleksa UN-ove agencije za palestinske izbjeglice (UNRWA) u istočnom Jeruzalemu nakon što je prošle godine zauzeo to mjesto, što je agencija osudila kao kršenje međunarodnog prava.

Okruženi izraelskim snagama, buldožeri su srušili nekoliko velikih zgrada i drugih manjih objekata unutar kompleksa Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć i rad, gdje su nekoć radili deseci zaposlenika agencije.

UNRWA, koju je Izrael optužio za pristranost, ne koristi zgradu od početka prošle godine nakon što joj je Izrael naredio da napusti sve svoje prostorije i prestane s radom.

Napad bez presedana

Glasnogovornik UNRWA-e Jonathan Fowler rekao je za Reuters da su izraelske snage ušle u kompleks oko 7 sati ujutro po lokalnom vremenu, istjerale zaštitare kompleksa, a zatim dovezle buldožere da bi počele rušenje.

"Ovo je napad bez presedana na UNRWA i njezine prostorije, a također predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava te povlastica i imuniteta Ujedinjenih naroda", rekao je Fowler.

Izrael srušio UN-ove zgrade u istočnom Jeruzalemu - 1 Foto: Screenshot

Neki bivši zaposlenici UNRWA-e rekli su da su objekti srušeni u utorak korišteni za skladištenje pomoći za Zapadnu obalu i Gazu.

"Današnje uništenje koje je počinila izraelska okupacija još je jedna poruka svijetu da je Izrael jedina zemlja koja može rušiti međunarodno pravo i proći nekažnjeno", rekao je Hakam Shahwan, bivši šef osoblja u sjedištu UNRWA-e u istočnom Jeruzalemu.

Izraelski parlament u listopadu 2024. donio je zakon kojim se agenciji zabranjuje djelovanje u zemlji i zabranjuje dužnosnicima kontakt s agencijom.

Izraelski krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir objavio je na društvenim mrežama video na kojem stoji ispred kompleksa UNRWA-e dok ga buldožer počinje rušiti.

"Ovo je povijesni dan, praznik je", rekao je Ben-Gvir.

Izrael tvrdi da su neki djelatnici UNRWA-e bili članovi palestinske militantne skupine Hamas i da su sudjelovali u napadu na Izrael 7. listopada 2023., u kojem je ubijeno oko 1200 Izraelaca, nakon kojeg je Izrael u ratu protiv Hamasa ubio više od 71. 000 Palestinaca prema podacima vlasti u Gazi.

UNRWA je otpustila nekoliko djelatnika, ali je rekla da Izrael nije pružio dokaze za sve optužbe protiv njezina osoblja. Fowler je prethodno rekao Reutersu da Izrael provodi "kontinuiranu kampanju dezinformacija" protiv UNRWA-e.

U priopćenju izraelsko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da "kompleks ne uživa nikakav imunitet i da su izraelske vlasti zaplijenile ovaj kompleks u skladu s izraelskim i međunarodnim pravom".

Spor oko poreza

Izraelske vlasti prošle su godine izvršile raciju u kompleksu, rekle su da UNRWA nije platila porez na imovinu nakon višestrukih upozorenja.

UNRWA tvrdi da je kompleks u istočnom Jeruzalemu i dalje ostao prostor UN-a unatoč izraelskoj zabrani djelovanja te da agencija nema dugova prema gradu.

Izrael srušio UN-ove zgrade u istočnom Jeruzalemu - 2 Foto: Screenshot

Agencija djeluje u istočnom Jeruzalemu, koji UN i većina zemalja smatraju teritorijem okupiranim od Izraela. Izrael smatra cijeli Jeruzalem dijelom zemlje.

UNRWA također djeluje u Gazi, na Zapadnoj obali i drugdje na Bliskom istoku, pružajući školovanje, zdravstvenu skrb, socijalne usluge i sklonište milijunima Palestinaca.