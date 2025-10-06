Nova drama! Zbog dronova obustavljena slijetanja u zračnoj luci na sjeveru Europe

Zračna luka u norveškom glavnom gradu Oslu privremeno je u ponedjeljak rano ujutro obustavila slijetanja nakon prijave o viđenju drona u blizini zračne luke, izvijestila je novinska agencija NTB.

Nekoliko dolaznih letova odgođeno je ili preusmjereno nakon što je policija oko ponoći primila prijavu da pilot Norwegian Aira misli da je vidio tri do pet dronova tijekom prilaza zračnoj luci, izvijestila je norveška novinska kuća, pozivajući se na policiju.

NTB je izvijestio da je opažanje ostalo neprovjereno i da su sve operacije nastavljene na zračnoj luci.

Europsko zrakoplovstvo posljednjih je tjedana više puta bačeno u kaos zbog dronova i zračnih upada, uključujući zračne luke u Kopenhagenu, Oslu i Münchenu.

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da pretpostavlja da Rusija stoji iza mnogih dronova viđenih iznad Njemačke prošlog vikenda, potencijalno uključujući one koji su poremetili desetke letova i zaglavili više od 10.000 putnika na zračnoj luci u Münchenu.

Dodao je da je učestalost upada u europski zračni prostor bez presedana, čak i u usporedbi s vremenima Hladnog rata, ali nijedan od dosad uočenih dronova nije bio naoružan. Svi su bili na izviđačkim letovima, rekao je.

"Pretpostavljamo da Rusija stoji iza većine ovih letova dronova", rekao je.