Otkriveni stravični detalji posljednjih trenutaka života djevojčice Vanje (14): Vezali su je, strpali u vreću, objavljeno i gdje su je ubili

Vanja Foto: Facebook/Zorica Gjorcevska

Motiv za otmicu Vanje Gjorčevske (14) iz Skoplja bila je otkupnina. No vijest da je u svemu sudjelovao Vanjin otac zaista je uznemirujuća. On i dalje negira umiješanost, a za to vrijeme osumnjičeni su podijelili mučne detalje Vanjinih posljednjih sati života.