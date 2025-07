Nakon što je mladić pronađen mrtav u potoku, istražitelji su uhitili ukupno četiri mlade osobe, uključujući dvije maloljetnice. Okolnosti ubojstva i dalje su nepoznate.

Tijelo 23-godišnjeg muškarca pronađeno je u potoku u njemačkom gradiću Zella-Mehlisu, a uhićenja u ovom slučaju i dalje se nastavljaju. Nakon što je prošlog tjedna pritvoreno dvoje 19-godišnjaka, sada su osumnjičene i dvije maloljetne djevojke u dobi od 15 i 16 godina, prenosi Fenix Magazin.de.

Gradonačelnik Zella-Mehlisa, grada s oko 12.600 stanovnika, slučaj je nazvao "gnusnim zločinom" koji je potresao cijelu zajednicu.

Nema službene potvrde o motivima i okolnostima

Ubojstvo je izazvalo tugu i šok u lokalnoj zajednici, no detalji o motivima i okolnostima još uvijek nisu poznati. Tužiteljstvo je potvrdilo da je istraga u tijeku te da zasad ne mogu iznositi dodatne informacije.

Žrtva je identificirana kao Miguel A., 23-godišnji mladić koji je radio u financijskom sektoru i navodno planirao preseljenje u Dubai. Njegovo tijelo pronađeno je 23. lipnja u potoku – bez odjeće, samo u donjem rublju. Prema informacijama njemačkih medija, pronašla ga je obitelj.

Napadači su ga navodno bičevali

Navodno je prethodno došlo do sukoba između žrtve i nekoliko mladih osoba. Prema neslužbenim izvorima, Miguel je tijekom sukoba bio fizički napadnut i prisiljen pobjeći do potoka, gdje je kasnije i pronađen mrtav. Neki mediji prenose da je bio bičevan, no te informacije još nisu službeno potvrđene.

Čak i prije prvih službenih uhićenja, na društvenim mrežama su se proširile tvrdnje da je Miguel postao žrtva skupine mladih ljudi koji su ga potom ostavili da se utopi. No, ni ta verzija događaja zasad nije potvrđena službenim putem. Istraga se nastavlja.