Buknuo stravičan požar na tržnici, službe su na terenu: “Vjeruje se da je bilo oko 150 ili 200 štandova..."

Veliki požar buknuo je u zgradi tržnice u Teheranu. Mediji u Iranu izvještavaju da su na terenu vatrogasci i druge hitne službe.

Zasad nema informacija o ozlijeđenima, a još se utvrđuje uzrok. Zgrada tržnice prostire se na oko dvije tisuće metara četvornih, a u njoj se nalazi oko 200 štandova i trgovina.

Požar u Teheranu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

“Vjeruje se da je bilo oko 150 ili 200 štandova koji su prodavali razne stvari, uglavnom odjeću, ali i parfeme i druge zapaljive sprejeve. To je izvor eksplozija koje smo čuli unutra. Bio je u potpunosti u plamenu, a možete vidjeti strukturu, svi štandovi imali su zabatne krovove koji nisu imali otpor i potpuno su uništeni nekoliko minuta nakon što je požar počeo zbog ekstremne vrućine”, rekao je Jalal Maleki, vatrogasna služba, Teheran.

