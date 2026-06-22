JD Vance objavio: "Teheran je pristao na njihov povratak"

Iran je pristao da se inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) vrate na teritorij zemlje, objavio je u ponedjeljak u Švicarskoj potpredsjednik SAD-a J.D. Vance, dan nakon što su se u toj zemlji održali razgovor usmjereni na okončanje rata na Bliskom istoku.

Teheran je obustavio suradnju s tom agencijom UN-a nakon izraelsko-američkog bombardiranja njegovih objekata u lipnju 2025. Iako IAEA-i otad nije dopušten pristup pogođenim lokacijama, posljednjih joj je mjeseci dopušteno da obiđe druga postrojenja.

"Iranci su pristali ponovno pozvati inspektore IAEA-e. Ovo je velik korak za američki narod i prvi korak prema potpunoj denuklearizaciji, odnosno konačnom završetku iranskog programa nuklearnog oružja", rekao je Vance novinarima, dodajući da očekuje da će se "to dogoditi već ovog tjedna".

Američki potpredsjednik izjavio je to prije odlaska iz Švicarske, dan nakon što su završili maratonski razgovori od 18 sati u luksuznom odmaralištu u švicarskim Alpama, s iranskom delegacijom i visokim dužnosnicima zemalja posrednica, Pakistana i Katara.

Šef direktor IAEA-e Rafael Grossi također je prisustvovao.

"Postavljeni čvrsti temelji za konačni sporazum"

Prošli su tjedan američki i iranski predsjednik na daljinu potpisali memorandum o razumijevanju, u kojem se Teheran obvezao razrijediti svoj visoko obogaćeni uran u zamjenu za ukidanje međunarodnih sankcija, dok su detalje ostavili za kasnije pregovore.

Prema tekstu, tijekom 60-dnevnog razdoblja pregovora dvije će zemlje razgovarati o mehanizmu rukovanja tim zalihama "koristeći se metodom razrjeđivanja na licu mjesta pod nadzorom IAEA-e".

Cilj je razrjeđivanja urana na razinu ispod 5 posto, daleko od 90 posto potrebnih za izradu nuklearne bombe, i tako spriječiti prijetnju obogaćivanja u vojne svrhe.

Zapadne zemlje i Izrael sumnjaju da Teheran smjera stvoriti nuklearno oružje, a Islamska Republika takve namjere poriče.

Sudbina više od 400 kg visoko obogaćenog urana, koji su posljednji put inspektori IAEA-e vidjeli 10. lipnja 2025., ostaje neizvjesna.

Uz uvjete o nuklearnom naoružanju, Sjedinjene Države će se pobrinuti da Iran, oslobodi li mu se eventualno imovina, time ne financira terorizam, rekao je uz to potpredsjednik J.D. Vance, objašnjavajući da je delegat i zet Donalda Trumpa Jared Kushner predložio mehanizam praćenja.

Vance je također ocijenio da su razgovori između Irana i Sjedinjenih Država postavili "vrlo čvrste temelje" za konačni sporazum.

Iranski je tim predvođen predsjednikom parlamenta Mohamadom Bagerom Ghalibafom i ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem napustio odmaralište Buergenstock nakon "18 sati intenzivnih rasprava", prema novinskoj agenciji IRNA-i.

Pregovori će se nastaviti na tehničkoj razini.